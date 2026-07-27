Illa sobre les crítiques per l'error en les Pisa: "No es tracta de penjar la llufa a ningú"

BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dilluns que "no es tracta de penjar la llufa a ningú", arran de les crítiques de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya (Axia) per l'error en la mostra de les proves Pisa 2025.
Ho ha dit en unes declaracions als mitjans des del Vietnam en preguntar-li per les crítiques dels directors d'escola, que també han demanat que no se'ls culpi de l'error, a la qual cosa Illa ha respost que "es tracta d'aclarir què ha passat i sobretot evitar que torni a passar".
Ha afegit que la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, així ho explicarà aquest dilluns a la tarda en la Comissió d'Educació del Parlament, i Illa ha reiterat "tot" el seu suport a Niubó.