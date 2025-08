Illa, sobre les crítiques per ajornar al 2028 la recaptació de l'IRPF: "El Govern no ven fum"

Treballa en els pressupostos del 2026 i no contempla canvis en l'executiu català

BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha replicat aquest divendres a les crítiques d'ERC i Junts per ajornar fins al 2028 l'inici de la recaptació de l'IRPF de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC): "El Govern no ven fum".

En una roda de premsa durant el seu viatge oficial a la Xina per fer balanç del primer any de legislatura, ha defensat el full de ruta acordat en la comissió bilateral Estat-Generalitat per a la gestió completa dels impostos per part de l'ATC.

"Això requereix un enfortiment, una millora dels recursos i les capacitats de l'ATC. Això no es fa en un mes ni en un dia, però per primera vegada hi ha un pla previst de com fer-ho", ha explicat.

Tot això, segons Illa, requerirà canvis de lleis per poder complir amb aquest compromís polític, raó per la qual s'ha d'afrontar en "successives etapes", i espera que totes les parts afectades en siguin conscients i estiguin a l'alçada de les circumstàncies.

"El nostre objectiu és la gestió completa dels impostos a Catalunya. Això és el que vam signar", ha recalcat el president, que ha sortit en defensa del paper exercit per la vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, a qui l'hi ha agraït.

NEGOCIACIONS PER ALS COMPTES

Sobre el projecte de pressupostos del 2026, ha explicat que ja han donat el tret de sortida per elaborar-los, malgrat destacar que l'objectiu més important que tenen ara és executar els d'aquest any amb els tres suplements de crèdit que van aprovar al Parlament.

Amb l'objectiu de tirar endavant els de l'any vinent, ha confiat que la resta de forces anteposin els interessos de Catalunya als propis, després de reivindicar que és el que va fer el PSC quan era a l'oposició.

Més enllà que aconsegueixin o no aprovar els comptes, no contempla canvis en el Govern i la seva voluntat és acabar la legislatura perquè "és el que convé al país", tot i que li agradaria anar més ràpid en qüestions com Rodalies, habitatge, simplificació de l'administració i en la reforma de serveis públics com sanitat, drets socials i educació.

CATALÀ

En aquest primer any de legislatura també li hauria agradat que es pogués avançar en el pacte pel català: "M'hauria agradat que hi fóssim tots, també el PP".

"He sentit les declaracions de Feijóo. Menys parlar i més fer. Encara més fàcil, més deixar fer. No es posi pel mig en matèria del català a Europa. És el millor servei que pot fer a Catalunya i Espanya", ha subratllat.

Així, ha retret al líder del PP que quan presidia Galícia parlés gallec "i ara, res de res, i altres que parlaven català en la intimitat sembla que se n'han oblidat".

En el seu balanç també ha apel·lat a la necessitat de tenir un món que es regeixi per relacions pacífiques, moment en el qual ha advertit que el que està passant a Gaza és "un genocidi inacceptable".