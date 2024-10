Illa i Larrosa acorden construir 250 habitatge públics a Lleida en solars de l'Ajuntament

El Govern veu "amb bons ulls" reconèixer a Lleida municipi de gran població

4 oct.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, han acordat la construcció de 250 habitatges públics en solars cedits per la Paeria "de forma immediata" i a través de l'Institut Català del Sòl (Incasòl).

Així ho han explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i Larrosa en sengles rodes de premsa després de la reunió que han mantingut Illa i Larrosa aquest divendres al Palau de la Generalitat en el marc de trobades amb alcaldes.

El conseller ha apuntat que el termini per a la construcció dels 250 habitatges serà "el més aviat possible" encara que la tramitació urbanística és lenta, en les seves paraules, i ha afirmat que el compromís del Govern és seguir escrupolosament els terminis i no demorar-se.

Dalmau ha assegurat que l'habitatge és una prioritat del Govern compartida amb l'agenda dels alcaldes de Catalunya, també el de Lleida, i ha assegurat que l'Executiu treballarà per aconseguir un "horitzó de 2.000 nous habitatges" a la ciutat.

Un altre dels acords aconseguits per la Generalitat i l'alcalde de Lleida és l'acceleració del Pla Director Urbanístic d'activitat econòmica de l'àmbit de Torreblanca, per generar "més de 1.000 noves hectàrees" de sòl d'ús industrial.

MUNICIPI DE GRAN POBLACIÓ

Preguntat per la petició de Lleida de ser reconeguda ciutat de gran població, Larrosa ha explicat que, encara que no ha estat una qüestió tractada en la reunió d'aquest divendres, sí que l'hi ha traslladat a Illa en anteriors ocasions.

En aquest sentit, ha defensat que és una qüestió que s'està analitzant per "avançar en la sobirania institucional" de la ciutat.

En ser interpel·lat per aquest assumpte, el conseller Dalmau ha afirmat que "forma part de l'agenda compartida" entre la Generalitat i l'Ajuntament, i que el Govern veu "amb bons ulls" la proposta i que està treballant per poder avançar en la demanda de la ciutat.

FÈLIX LARROSA

L'alcalde de Lleida s'ha mostrat "content i fins i tot eufòric" per l'acolliment que ha dit que han tingut les seves propostes per part del president Illa, basades en quatre eixos: fer de Lleida una ciutat més justa; amb més oportunitats; més segura i amb una millor gestió.

Així, ha proposat a Illa un model d'inclusió per atendre a les "diferents tipologies de persones" que necessiten atenció per part de les administracions públiques, i ha demanat avançar en la construcció d'habitatge assequible i en un nou pla de barris per a la transformació física i social de la ciutat.

Així mateix, ha posat en valor la capacitat de sòl industrial amb el qual compta la ciutat, així com l'ampliació de la Fira de Lleida, un espai que ha lamentat que "s'ha quedat petit".

Finalment, en matèria de seguretat, Larrosa ha destacat la cessió de terrenys per part de l'Ajuntament per a la construcció d'una nova comissaria a Lleida: "Sempre ens hem posat a la disposició de la Generalitat amb la cessió d'espais".