Illa, sobre l'amnistia a Junqueras i Turull: "Guanya la política sobre la judicialització"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat, després de l'amnistia als exconsellers del Govern Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa, que "guanya la política sobre la judicialització".
En un missatge a 'X' recollit per Europa Press aquest dimarts, ha afirmat que guanya l'acord sobre el bloqueig i el futur sobre els "conflictes del passat", i que no hi ha marxa enrere en el camí de la normalització política a Catalunya.
"Malgrat les resistències d'alguns, Catalunya continua avançant en normalització política, social i institucional", ha afirmat.