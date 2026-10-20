Publicat 20/10/2026 15:34

Illa, sobre l'amnistia a Junqueras i Turull: "Guanya la política sobre la judicialització"

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durant una trobada amb els delegats del Govern de Catalunya en l'exterior, en el Palau de la Generalitat, a 19 d'octubre de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat, després de l'amnistia als exconsellers del Govern Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa, que "guanya la política sobre la judicialització".

En un missatge a 'X' recollit per Europa Press aquest dimarts, ha afirmat que guanya l'acord sobre el bloqueig i el futur sobre els "conflictes del passat", i que no hi ha marxa enrere en el camí de la normalització política a Catalunya.

"Malgrat les resistències d'alguns, Catalunya continua avançant en normalització política, social i institucional", ha afirmat.

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