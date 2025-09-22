Illa lamenta la troballa d'un segon cos sense vida a Sant Quintí de Mediona (Barcelona)

SANT QUINTÍ DE MEDIONA (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat aquest dilluns la troballa d'un segon cos sense vida a Sant Quintí de Mediona (Barcelona) que pot correspondre a la persona que es busca des de diumenge després de rebre l'avís d'un vehicle arrossegat per l'aigua a conseqüència de les pluges.
En un missatge a X recollit per Europa Press, Illa ha traslladat el seu condol als familiars i amics de la víctima i ha demanat "molta precaució i responsabilitat", a més de seguir les recomanacions del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).
Les tasques de rescat s'han allargat entre les 18.32 hores de diumenge i les 13.30 d'aquest dilluns i s'han intensificat durant la nit després de trobar el cos d'un menor d'11-12 anys al riu de Bitlles de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona).