Illa lamenta la mort de la Maricarmen i defensa treballar amb "humanisme" en política i empreses

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha lamentat la mort aquest dimecres de la Maricarmen, la dona de 87 anys convertida en un símbol de la lluita per l'habitatge arran del seu desnonament, i ha defensat treballar amb "humanisme" en la política i en les empreses.
Ho ha dit aquest dijous, en el fòrum 'Catalunya i Mèxic: connectant oportunitats', en el qual ha dedicat les primeres paraules del discurs a enviar el seu condol a la Maricarmen, que va morir dimecres a la nit, i als seus familiars.
"És una mort que ens colpeix i ens entristeix. Recordar que fem l'activitat que fem a la vida, en la política, en l'empresa i en qualsevol activitat, ha d'estar presidida per l'humanisme i els valors humans", ha afirmat Illa.