Illa lamenta la mort de l'escriptor Josep Vallverdú després de deixar un "llegat immens" a Catalunya

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort de l'escriptor i poeta Josep Vallverdú aquest dimarts, sobre qui assegura haver deixat un "llegat immens" per a les lletres i cultura catalanes.
"Assagista, poeta, dramaturg, lingüista i, sobretot, narrador de sentiments i personatges que formen part de l'imaginari de grans i petits com l'entranyable Rovelló. El seu llegat viurà en cada nou lector que va descobrir el plaure de llegir amb els seus llibres", ha dit Illa en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.
Illa ha afegit que deixa un "buit difícil d'omplir" i ha traslladat el seu condol a familiars i amics de Vallverdú.