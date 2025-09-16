Illa lamenta la mort de l'abat emèrit de Montserrat Sebastià Bardolet

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort de l'abat emèrit de Montserrat Sebastià Bardolet, mort aquest dimarts als 91 anys.
En un missatge a X recollit per Europa Press ha destacat que "va ser una figura clau en la renovació de l'abadia" i ha donat el condol als seus amics i familiars.
També ha recordat que Bardolet va ser condecorat amb la Creu de Sant Jordi el 2013 per la seva "defensa de la cultura i identitat catalanes i la seva important tasca de preservació de la memòria històrica".