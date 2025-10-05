Illa lamenta la mort de Fernández Vara, un socialista que "va treballar pel progrés d'Extremadura"

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat aquest diumenge la mort de l'expresident de la Junta d'Extremadura Guillermo Fernández Vara, del que ha dit va ser un gran socialista que "sempre va treballar pel progrés d'Extremadura".
En un missatge a X recollit per Europa Press s'ha mostrat commocionat per la defunció d'un "estimat company" i ha expressat el seu afecte a la seva família.
També ha recordat la seva trobada amb Fernández Vara fa menys d'un any a Sant Sebastià, amb motiu dels premis Ramón Rubial, "on va tornar a donar exemple de compromís amb la seva terra".