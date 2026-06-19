Illa lamenta la mort d'un menor a la platja de Tarragona i desitja la recuperació dels 2 ferits

Lorena Sopêna - Europa Press
TARRAGONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat l'accident mortal d'aquest divendres a la tarda a la platja de l'Arrabassada de Tarragona, on un menor ha mort ofegat i dos més han resultat ferits crítics, sobre els quals ha desitjat la seva ràpida recuperació.
"Consternat per l'accident a la platja de l'Arrabassada de Tarragona, on ha perdut la vida un menor. El meu escalf i tot el suport a la família i amistats en aquests moments tan difícils", ha apuntat en un missatge a X recollit per Europa Press.
Els fets s'han produït cap a les 15.30 quan sis menors han tingut problemes per sortir d'una zona rocosa de la platja, si bé tres n'han aconseguit sortir pel seu propi peu, els altres tres no ho han pogut fer; els dos menors han estat traslladats en estat crític a l'Hospital Joan XXIII.