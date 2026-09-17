Illa lamenta la mort d'un home a Olivella (Barcelona) per l'episodi de pluges intenses

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat aquest dijous la mort d'un home el vehicle del qual s'havia quedat atrapat en passar per una riera a Olivella (Barcelona) arran de l'episodi de pluges intenses a Catalunya.
"El meu sentit condol i tot l'escalf als seus familiars. Estic en contacte amb la consellera Nuria Parlon per seguir l'evolució i les conseqüències de les intenses pluges en diverses zones de Catalunya", ha dit en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
El president ha traslladat el seu suport a tots els municipis afectats i el seu agraïment als alcaldes i tots els serveis d'emergència per la seva tasca.