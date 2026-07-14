Illa lamenta la mort de dos bessons d'11 anys al riu Ter a Manlleu (Barcelona)

Jesús Hellín - Europa Press
BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort de dos germans bessons d'11 anys que han mort mentre es banyaven al riu Ter a Manlleu (Barcelona).
En un missatge a X aquest dimarts recollit per Europa Press, Illa ha enviat el seu suport i condol a la família i amics dels menors.
Els bessons van sortir dilluns a la tarda de casa i no van tornar, per la qual cosa els pares en van denunciar la desaparició, i els Mossos mantenen oberta la investigació però "tot apunta" a un fet accidental.