Illa lamenta la mort dels dos escaladors a Montserrat (Barcelona) ferits dissabte

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort dels dos escaladors de 30 anys que dissabte van resultar ferits crítics a Montserrat (Barcelona) en caure'ls unes pedres al damunt, i que finalment han mort diumenge i aquest dimarts als hospitals on estaven ingressats.
"Lamento la mort dels dos escaladors que van patir un tràgic accident dissabte a Montserrat. El meu condol a la seva família i amistats en aquests moments tan difícils", ha escrit Illa en un comunicat a X.
A més a més, ha agraït la tasca dels equips d'emergència, que van atendre i van traslladar els dos ferits a l'Hospital Bellvitge i al Vall d'Hebron, on han mort.