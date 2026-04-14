Publicat 14/04/2026 18:58

Illa lamenta la mort dels dos escaladors a Montserrat (Barcelona) ferits dissabte

El president de la Generalitat, Salvador Illa
LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort dels dos escaladors de 30 anys que dissabte van resultar ferits crítics a Montserrat (Barcelona) en caure'ls unes pedres al damunt, i que finalment han mort diumenge i aquest dimarts als hospitals on estaven ingressats.

"Lamento la mort dels dos escaladors que van patir un tràgic accident dissabte a Montserrat. El meu condol a la seva família i amistats en aquests moments tan difícils", ha escrit Illa en un comunicat a X.

A més a més, ha agraït la tasca dels equips d'emergència, que van atendre i van traslladar els dos ferits a l'Hospital Bellvitge i al Vall d'Hebron, on han mort.

