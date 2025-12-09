Illa lamenta l'assassinat masclista d'una dona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha condemnat l'assassinat masclista d'una dona aquest dimarts al matí a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el presumpte autor del qual, un home de 46 anys, ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra.
"Condemno rotundament l'assassinat masclista d'una dona a l'Hospitalet de Llobregat. La lluita contra la violència masclista ens interpel·la a tots i totes. Tots els esforços són pocs", ha afirmat en un missatge a X recollit per Europa Press, en què també ha donat suport als familiars de la víctima.
Per la seva banda, la Conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat també ha rebutjat aquest feminicidi, el novè d'enguany, corresponents a vuit dones assassinades per violència masclista i un feminicidi vinculat.