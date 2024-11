Illa lamenta els 10 anys de "rol passiu" de Catalunya a la UE i demana participar en les decisions

Defensa "combatre els populismes" i insta la UE a regular sobre la desinformació en els mitjans

BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat els 10 anys de "rol passiu" de Catalunya a la Unió Europea, i ha defensat que el Govern vol ser part del procés de presa de decisions en les institucions europees.

En una conversa a Brussel·les amb el periodista del 'Financial Times' Andy Bounds en l'European Business Summit, Illa ha apostat per cooperar amb el Govern d'Espanya per enfortir Europa i "no ser un problema per a Europa sinó part de la solució".

IDENTITAT CATALANA A LA UE

Illa ha defensat que es reconegui la identitat catalana a la UE i ha reivindicat el federalisme com la millor manera de solucionar "situacions difícils", i ha esmentat el que va passar durant la pandèmia i les vacunes.

Ha afirmat que la prioritat del seu govern és la normalització institucional "després d'anys de dificultats", i ha reivindicat una Espanya diversa i no centralitzada.

"Volem tornar a Europa després de 10 anys en què el focus i prioritats del Govern català eren unes altres", ha sostingut Illa, que ha afegit que l'economia catalana està anant en direcció correcta i que ara ha de posar l'accent a generar prosperitat compartida.

En l'àmbit empresarial, el president català ha afirmat que els últims 10 anys han estat difícils a Catalunya, i ha apostat per crear un ambient "estable i predictible", basat en l'estat de dret, perquè aquest sector es recuperi.

"COMBATRE ELS POPULISMES"

També ha sostingut que s'ha de "combatre els populismes" tant de dretes com d'esquerres, després de reclamar que la Unió Europea reguli sobre els mitjans i la desinformació.

"El president Sánchez ha estat molt valent denunciant algunes pràctiques de desinformació i intentant adoptar iniciatives que s'han desenvolupat a nivell europeu per traslladar-les a nivell estatal", ha subratllat Illa.

Preguntat per la immigració, el president del Govern ha defensat que els polítics s'haurien de guiar pels seus valors i "no per les enquestes" a l'hora de prendre decisions en immigració, i ha assenyalat que els immigrants no posen en risc la identitat del lloc on arriben sinó que l'enriqueixen.

"Els extremistes miren de treure avantatge polític d'això. Per això hem de ser rigorosos amb els arguments, no intentant silenciar la conversa, sinó acceptant una conversa pública seriosa sobre aquest tema", ha subratllat.