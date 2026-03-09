Illa: L'acord d'Educació és el "més ambiciós al que s'ha arribat mai" a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press
Dalmau el qualifica d'acord de país i CCOO i la UGT en destaquen la dotació després d'anys de "desinversió"
BARCELONA, 9 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha posat en valor l'acord entre la Conselleria d'Educació i FP i els sindicats CCOO Educació i UGT Catalunya per a millores salarials i laborals dels docents, com l'augment del complement específic: "Entre tots hem aconseguit l'acord més ambiciós al que s'ha arribat mai en matèria educativa a Catalunya".
Ho ha dit aquest dilluns a la tarda després de la signatura de l'Acord de País per l'Educació juntament amb la secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, i el secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, i l'assistència del conseller de Presidència i actual conseller d'Educació i FP de la Generalitat, Albert Dalmau.
Illa explica que es tracta d'un acord "integral" perquè permet reduir ràtios, millorar la retribució dels docents i les condicions laborals, més recursos per a l'escola inclusiva i menys burocràcia, tot amb l'objectiu de millorar l'educació de Catalunya.
"Com a país, tenim un deute històric amb el sector educatiu i avui comencem a fer front a aquest deute. Aquest acord és el resultat de la generositat i el compromís de tothom. Hem sabut posar per davant tot el que importa", assegura.
A més, insisteix que és en l'educació on es juga "el futur de Catalunya", i opina que amb el reconeixement no n'hi ha prou i que calen recursos, solucions i grans acords, com el que s'ha signat aquest dilluns, assenyala.
DALMAU
Per la seva banda, Dalmau el defineix com un "acord de país" per revertir la situació del sistema educatiu a Catalunya i impulsar-ne l'equitat, la inclusió i la millora dels resultats educatius, centrant-se en la millora de les condicions dels docents.
"En el nostre sistema educatiu si un nen fracassa fracassem tots com a societat", i destaca que aquest acord, amb un import global de 2.000 milions d'euros, permetrà donar estabilitat al sistema educatiu per als pròxims 4 anys.
"CONTINUAR LA SUPERACIÓ DE LES RETALLADES"
En la intervenció dels sindicats signataris de l'acord, López (CCOO) ha defensat que aquest acord "permet continuar la superació de més d'una dècada de retallades i de precarització de l'educació pública", i que garanteix un dret per excel·lència com l'educació, ja que obre portes per aconseguir altres drets, diu.
A més, creu que situa l'educació catalana en un millor escenari per enfrontar els reptes del segle XXI, amb unes aules més plurals i diverses, i també impulsa "l'educació pública de qualitat i garanteix la igualtat d'oportunitats dels fills de la classe treballadora".
Ros (UGT) afirma que "segurament des del Pacte Nacional per l'Educació del tripartit no s'havia arribat a un acord d'aquestes dimensions" i lamenta que, malgrat els anys de desinversió pública en educació, aquest dilluns amb aquest acord s'obre un altre camí.
Destaca que aquest pacte permet dotar de recursos l'educació i els seus treballadors i que també preveu millores de ràtios i inclusió i, respecte als qui diuen que són engrunes, en les seves paraules, ell defensa que es tracta d'un bon acord: "Fa que ens posem a la llista per davant d'altres comunitats" en matèria retributiva.