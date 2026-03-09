Illa: L'acord d'Educació és el "més ambiciós al que s'ha arribat mai" a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha posat en valor l'acord entre la Conselleria d'Educació i FP i els sindicats CCOO Educació i UGT Catalunya per a millores salarials i laborals dels docents, com l'augment del complement específic: "Entre tots hem aconseguit l'acord més ambiciós al que s'ha arribat mai en matèria educativa a Catalunya".
Ho ha dit aquest dilluns a la tarda després de la signatura de l'Acord de País per l'Educació juntament amb la secretària general de CCOO Catalunya, Belén López, i el secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, i l'assistència del conseller de Presidència i actual conseller d'Educació i FP de la Generalitat, Albert Dalmau.
Illa explica que es tracta d'un acord "integral" perquè permet reduir ràtios, millorar la retribució dels docents i les condicions laborals, més recursos per a l'escola inclusiva i menys burocràcia, tot amb l'objectiu de millorar l'educació de Catalunya.