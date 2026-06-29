Illa i Kamel (UpM) signen un memoràndum per consolidar Catalunya com a centre euromediterrani

Cooperaran en afers com recerca, educació, economia verda, cultura i cooperació, entre d'altres
BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el secretari general de la Unió per la Mediterrània (UpM), Nasser Kamel, han signat aquest dilluns un memoràndum entre totes dues institucions per "consolidar Catalunya com a centre institucional euromediterrani".
Es tracta d'un marc estable de cooperació entre el Govern i l'organització intergovernamental que aplega 43 països de la regió, i que té seu a Barcelona, en àmbits com la recerca, l'economia verda, la llengua i la cooperació al desenvolupament, informa el Govern en un comunicat.
El memoràndum vol consolidar un marc de cooperació estable entre la Generalitat i el Secretariat de la UpM per impulsar sinergies en àmbits d'interès compartit.
Així mateix, pretén reforçar el rol de Catalunya en la governança euromediterrània des de Barcelona per contribuir a una regió més cohesionada, sostenible, inclusiva i en pau, en un moment "estratègic" per a les relacions euromediterrànies i que es produeix en el 30è aniversari del Procés de Barcelona.
ÀMBITS DE COL·LABORACIÓ
El memoràndum estableix una col·laboració estratègica en àmbits com la recerca científica, la transferència de coneixement, la mobilitat acadèmica i l'educació superior, en el desenvolupament econòmic i l'ocupació, l'atracció d'inversions públiques i privades, i la promoció de la cultura, el patrimoni i la diversitat lingüística.
Incideix a més en la sostenibilitat a través de l'impuls de l'economia verda, circular i blava, una eficient gestió de l'aigua, la transició energètica i la protecció del medi ambient, i en polítiques d'inclusió, joventut i igualtat de gènere, a més de la cooperació al desenvolupament, l'acció humanitària i la gestió conjunta del risc de desastres i la protecció civil.
Així, es planificarà la participació de les dues institucions en reunions regionals o ministerials o conferències d'interès comú i s'engegarà un programa per promoure l'intercanvi de funcionaris de totes dues institucions.
També es participarà conjuntament per impulsar iniciatives davant la UE, com el Pacte per la Mediterrània, s'impulsaran projectes innovadors a Catalunya i s'organitzaran actes commemoratius de manera conjunta.
Finalment, s'estableix un "compromís explícit" per a la promoció i ús del català en la UpM i el Govern es compromet a que el secretariat pugui mantenir la seva seu al Palau de Pedralbes.