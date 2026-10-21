Illa a Junts: Amb PP i Vox els líders de l'1-O "no haurien recuperat els seus drets polítics"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat a la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, que si el Govern espanyol hagués estat encapçalat pel PP i Vox, els líders de l'1-O "no haurien recuperat els seus drets polítics" amb una llei d'amnistia.
"Si fora pel PP i per Vox, vostès avui no haurien recuperat, o part dels seus companys no haurien recuperat, els seus drets polítics", ha afirmat en la sessió de control del Govern al Parlament aquest dimecres en resposta a Sales.
Illa ha saludat l'aplicació de l'amnistia als principals líders del procés, i ha destacat que ara "tothom pot participar i exercir tots els seus drets polítics".
"Això és el que volíem. Catalunya tanca una etapa i obre un futur nou, i és el triomf de tots, de tots, sobretot de la convivència a Catalunya", ha afegit.
"TARD I A CONTRACOR"
Sales ha celebrat la tornada de l'exconseller Lluís Puig i l'aplicació de la norma a Jordi Turull, Oriol Junqueras, Raül Romeva i Dolors Bassa, que el Tribunal Suprem ha fet "obligat, tard i a contracor", però ha advertit que falta que s'apliqui a tothom, també a l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont.
Ha afirmat que l'amnistia ha estat una victòria de l'independentisme i una derrota dels poders de l'Estat, i ha recordat que Illa, inicialment, no veia amb bons ulls aquesta mesura: "Primer s'hi va oposar, després s'ho va empassar, i ara es vol posar la medalla".
Illa ha replicat que els vots de Junts van ser necessaris, però també els del PSC, els d'ERC i els dels Comuns: "Si fos per Feijóo i Abascal, amb els quals vostès sembla que tenen algun tracte, no estarien vostès aquí", i els ha demanat reflexionar si és intel·ligent, en aquest context electoral, ser equidistant.
"RESISTÈNCIA PREVARICADORA"
En la seva intervenció, el president del grup d'ERC, Josep Maria Jové, ha dit que l'aixecament de les ordres de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig, i l'amnistia a Junqueras, Turull, Romeva i Bassa "sembla confirmar el final de la resistència prevaricadora" del TS.
Ha recordat a Illa que, després de l'amnistia, van pactar "afrontar la resolució del conflicte polític", i que no ha de buscar excuses, com ara les eleccions generals, per endarrerir aquest debat.
Illa ha respost que ell i ERC tenen punts en comú i de discrepància, però que, en tot cas, "les qüestions polítiques s'han de resoldre en l'àmbit de la política", i s'ha compromès a defensar un autogovern fort per Catalunya.
"DUES VELOCITATS"
També la CUP, en paraules de la seva presidenta de grup, Pilar Castillejo, s'ha referit a l'amnistia, i tot i que ha celebrat la tornada de Puig i l'aplicació de la norma a Junqueras, Turull, Romeva i Bassa, ha afirmat que s'aplica "a dues velocitats".
"Mentre es va aplicar automàticament als policies agressors, encara hi ha molts activistes i manifestants que continuen esperant entre traves judicials. L'amnistia plena s'ha d'aplicar ara al conjunt de represaliats", ha reclamat.