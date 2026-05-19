Illa i Junqueras signen l'acord de Pressupostos al Palau de la Generalitat

L'orbital ferroviària, reforçar l'ATC i canviar les majories del CZFB, entre els pactes
BARCELONA, 19 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, han signat aquest dimarts a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat l'acord per a l'aprovació dels Pressupostos catalans del 2026, després d'una reunió que han mantingut abans de la rúbrica.
Illa ha rebut al líder republicà a la Galeria Gòtica del Palau, i han mantingut una reunió al despatx del president, abans de signar l'acord juntament amb els negociadors d'ambdues parts.
El Consell Nacional d'ERC, el màxim òrgan del partit entre congressos, en una sessió extraordinària, va validar el dilluns els acords aconseguits amb els socialistes, després d'una reunió que va ser "llarga, amb moltes intervencions" i en les quals direcció va oferir els detalls de l'acord als membres de l'òrgan.
PRINCIPALS ACORDS
Entre l'acordat està la línia orbital ferroviària, que uniria entre si les regions metropolitanes, des de Mataró fins a Vilafranca del Penedès sense passar per Barcelona, i que és un projecte que costaria 5.200 milions, s'executaria entre 2027 i 2040, i ho finançaria íntegrament l'Estat amb ajuda del Banc Europeu d'Inversions (BEI).
A més, republicans i socialistes també han pactat la creació per part del Govern d'una societat mercantil d'inversions de l'Estat --que no necessita passar pel Congrés--, després que no s'aconseguís aprovar en la Cambra baixa el Consorci d'Inversions amb el vot en contra de PP, Vox i Junts.
Un altre dels acords ha estat reforçar l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) amb 527 milions fins al 2029 per poder dotar-se, en els propers 3 anys, dels mitjans humans i tècnics necessaris per assumir totes les funcions tributàries relacionades amb la gestió de l'IRPF.
El traspàs de la competència de la recaptació del 100% d'aquest impost finalment s'ha quedat fora de les negociacions pressupostàries, a l'espera de poder aprovar-ho en el Congrés via esmenes a la llei del nou finançament.
Socialistes i republicans també han arribat a un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), controlat ara per l'Estat.
Aquests pactes a què han arribat el Govern i ERC necessitaran la concurrència del Govern per al seu compliment, per la qual cosa per rubricar l'acordat a Catalunya se celebrarà una Comissió Bilateral Govern-Generalitat aquest dimecres a Madrid, encapçalada pel ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
DESPRÉS DEL 'NO' D'ERC
L'acord arriba després del fracàs del primer projecte, que el Govern va aprovar al Consell Executiu al febrer sense acordar-ho amb ERC, però sí amb els Comuns, i va haver de retirar-ho al març en veure's abocats al fracàs pel 'no' dels republicans en constatar la falta d'avenços en la cessió de la recaptació de l'IRPF a la Generalitat.
Després d'aquest succés, el Govern i ERC van acordar negociar per intentar aconseguir tenir uns comptes aprovats en aquest període de sessions del Parlament, que finalitzarà al juliol.
Els republicans asseguren que renuncien a la cessió de l'IRPF, però han descartat vincular-ho als comptes catalans ja que ho volen aconseguir via esmenes a la llei del nou model de finançament, que s'haurà de debatre en el Congrés, per la qual cosa dependrà dels vots de Junts, i el seu tràmit està paralitzat a l'espera que el Govern convoqui un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).
Aquestes seran previsiblement els únics comptes aprovats en tota la legislatura --actualment estan vigents els Pressupostos prorrogats del 2023--, ja que els propers 2 anys estaran marcats per les eleccions municipals i generals, i més endavant les eleccions catalanes.
Els republicans han assegurat que els seus pactes per als comptes no estan condicionats pel malestar al món educatiu, que els sindicats majoritaris mantenen la convocatòria de vaga, i després de la polèmica per les infiltracions d'agents dels Mossos d'Esquadra en reunions de sindicats docents.
A L'ESPERA DELS COMUNS
L'acord amb els republicans aplana l'aprovació dels primers Pressupostos d'Illa des que va arribar al Govern fa una mica menys de 2 anys, però falta encara tancar l'acord amb els Comuns, amb qui el Govern sí que va aconseguir un pacte al febrer, que ara els de Jéssica Albiach han demanat ampliar.
Els Comuns han situat com a reclamacions extra a l'acord augmentar els recursos en habitatge i mesures per reconvertir baixos i oficines en habitatge protegit (VPO), reformular el projecte de la línia R-Aeroport i una proposició de llei per portar posteriorment al Congrés que greu les fortunes de més de 100 milions d'euros, la Taxa Zucman.