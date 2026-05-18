Illa i Junqueras signaran aquest dimarts l'acord de Pressupostos al Palau de la Generalitat

ERC informa sobre l'acord en un Consell Nacional extraordinari en una reunió "llarga"
BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, signaran aquest dimarts a les 8 hores al Palau de la Generalitat l'acord de Pressupostos catalans per al 2026 després d'una reunió.
Fonts del Govern han explicat que la trobada es produirà a les 8 hores, després de la qual compareixerà, a les 9, la consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero.
A més, la direcció d'ERC ha informat aquest dilluns al Consell Nacional, el màxim òrgan del partit entre congressos, en una sessió extraordinària dels acords assolits amb els socialistes en el marc de les negociacions pressupostàries i "com han anat evolucionant les negociacions fins a les propostes que ERC ha anat introduint", han informat els republicans en un comunicat.
La reunió, que ha començat a les 18.30 hores a la seu d'ERC al carrer Calàbria de Barcelona, "ha estat llarga, amb moltes intervencions i s'han ofert tots els detalls que els membres del Consell Nacional han anat sol·licitant".
Després de la signatura de l'acord aquest dimarts al Palau de la Generalitat, Junqueras també oferirà una roda de premsa a la seu del partit a les 11.30 hores.
LÍNIA ORBITAL FERROVIÀRIA
Entre el que s'ha acordat hi ha la línia orbital ferroviària, que uniria entre si les regions metropolitanes, des de Mataró fins a Vilafranca del Penedès sense passar per Barcelona, i que és un projecte que costaria 5.200 milions, s'executaria entre el 2027 i el 2040, i el finançaria íntegrament l'Estat amb l'ajuda del Banc Europeu d'Inversions (BEI).
A més, republicans i socialistes també han pactat la creació per part del Govern espanyol d'una societat mercantil d'inversions de l'Estat --que no necessita passar pel Congrés--, després que no s'aconseguís aprovar en la Cambra baixa el Consorci d'Inversions amb el vot en contra del PP, Vox i Junts.
Un altre dels acords ha estat reforçar l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) amb 527 milions fins a 2029 per poder dotar-se, en els propers 3 anys, dels mitjans humans i tècnics necessaris per assumir totes les funcions tributàries relacionades amb la gestió de l'IRPF.
El traspàs de la competència de la recaptació del 100% d'aquest impost finalment s'ha quedat fora de les negociacions pressupostàries, a l'espera de poder aprovar-lo al Congrés via esmenes a la llei del nou finançament.
Socialistes i republicans també han arribat a un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), controlat ara per l'Estat.
Aquests pactes que assoleixin el Govern i ERC necessitaran la concurrència del Govern espanyol per al seu compliment, per la qual cosa, per rubricar el que s'ha acordat a Catalunya se celebrarà una Comissió Bilateral Govern-Generalitat, que previsiblement serà durant aquesta setmana.
DESPRÉS DEL 'NO' D'ERC
La tramitació del projecte pressupostari va fracassar al març, ja que el Govern va aprovar el projecte de llei al Consell Executiu sense acordar-lo amb ERC, encara que sí amb els Comuns, i va haver de retirar-lo del Parlament en veure's abocat al fracàs pel 'no' dels republicans en constatar la falta d'avanços en la cessió de la recaptació de l'IRPF a la Generalitat.
Després d'aquest desencontre, el Govern i ERC van acordar negociar per intentar aconseguir uns comptes aprovats en aquest període de sessions del Parlament, que finalitzarà al juliol.
Els republicans asseguren que renuncien a la cessió de l'IRPF, però han descartat vincular-ho als comptes catalans ja que ho volen aconseguir via esmenes a la llei del nou model de finançament, que s'haurà de debatre al Congrés, per la qual cosa dependrà dels vots de Junts, i el seu tràmit està paralitzat a l'espera que el Govern espanyol convoqui un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).
Aquests seran previsiblement els únics comptes aprovats en tota la legislatura --actualment estan vigents els Pressupostos prorrogats de 2023--, ja que els propers dos anys estaran marcats per les eleccions municipals i generals, i més endavant per les eleccions catalanes.
Els republicans han assegurat que els seus pactes per als comptes no estaran condicionats pel malestar al món educatiu, on els sindicats majoritaris mantenen la convocatòria de vaga, i després de la polèmica per les infiltracions d'agents dels Mossos d'Esquadra en reunions de sindicats docents.