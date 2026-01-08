Illa i Junqueras es reuniran aquest divendres a la Generalitat després del pacte sobre finançament

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, es reuniran divendres al Palau de la Generalitat, després que aquest dijous ho hagi fet el líder republicà amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, per tancar l'acord sobre el nou model de finançament autonòmic, ha pogut saber Europa Press.
Segons ha avançat el diari 'ABC', la trobada tindrà lloc a les 9 hores al Palau de la Generalitat, i serà la segona reunió pública entre tots dos dirigents des de la investidura d'Illa, després de la del febrer passat.
Junqueras ha explicat després de reunir-se amb Sánchez que el nou model, que el Govern central detallarà divendres, blinda el principi d'ordinalitat i suposarà prop de 4.700 milions d'euros més a l'any per a la Generalitat.