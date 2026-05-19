Illa i Junqueras es reuneixen a la Generalitat abans de signar l'acord de Pressupostos

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, s'han reunit aquest dimarts al Palau de la Generalitat, després de l'acord a què han arribat per a l'aprovació dels Pressupostos catalans pel 2026, que signaran després d'aquesta trobada.
Illa ha rebut al líder republicà a la Galeria Gòtica del Palau poc després de les 8.20 hores, i s'han dirigit al despatx del president, abans de rubricar l'acord juntament amb els negociadors d'ambdues parts.
El Consell Nacional d'ERC va validar el dilluns els acords arribats amb els socialistes, que inclouen impulsar la línia orbital ferroviària, reforçar l'Agència Tributària de Cataunya (ATC) o que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), entre altres acords.