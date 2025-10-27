Illa, sobre el judici a Pujol: "S'ha de prendre en consideració la seva situació d'edat i de salut"

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que "s'ha de prendre en consideració" l'edat i l'estat de salut de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol de cara al judici sobre ell i la seva família que començarà el 24 de novembre a l'Audiència Nacional, en el qual se'ls acusa de delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil i contra la hisenda pública.
En una entrevista aquest dilluns de 2 Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha dit que no li correspon a ell prendre aquesta decisió, però ha afegit: "Ha d'anar una persona de 95 anys a judici? A mi em sembla que s'ha de prendre en consideració la seva situació d'edat i de salut. I crec que la justícia té mecanismes per prendre en consideració aquesta qüestió".
Illa ha apostat per separar l'obra política de Pujol de les qüestions que puguin afectar el seu entorn familiar i eventualment a ell, en les seves paraules, i ha assenyalat el "suport majoritari" que va tenir Pujol durant els 23 anys que va estar al capdavant de la Generalitat, un període amb coses positives i també negatives, segons ell.