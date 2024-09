Illa insta a teixir acords i coalicions de progrés àmplies per a la "prosperitat compartida"

BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha instat aquest dissabte a teixir acords i aconseguir coalicions progressistes àmplies per aplicar polítiques de "prosperitat compartida".

"Hem de tenir capacitat i voluntat d'acord, de teixir i arribar a acords; hem de tenir generositat, no ens ho podem quedar tot", ha declarat durant la seva intervenció en el primer Consell Nacional del PSC després de la seva investidura com a president.

Per a això, ha reivindicat les "coalicions de progrés per aplicar polítiques de prosperitat compartida" i ha incidit en la necessitat de tenir les idees clares i definir amb precisió els objectius, enmig del debat sobre el finançament singular i els primers contactes per a la negociació dels pressupostos de la Generalitat del 2025.