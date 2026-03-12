Illa insta a "mirar cap al futur amb esperança" tot i travessar moments difícils i conflictes

Collboni destaca la influència del RACC en la mobilitat de Barcelona
BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha instat aquest dijous a "mirar cap al futur amb esperança" tot i travessar moments difícils, com la pandèmia, i entorns geopolítics desafiadors, com la guerra a Ucraïna o l'actual conflicte a l'Iran.
Així ho ha expressat en la seva intervenció en l'acte del 120 aniversari del RACC, celebrat en La Pedrera de Barcelona, en el qual ha posat com a exemple la institució a l'hora de "mirar cap a endavant, adaptant-se a les necessitats del país i sumant".
"Fa 120 anys també hi havia tensions i nerviosismes, però actors com el RACC van decidir mirar cap a endavant, veient oportunitats malgrat no saber si l'automòbil seria un sector pròsper", ha subratllat el president, enviant un missatge d'"esperança" a la ciutadania atès el context geopolític actual.
JOSEP RULL
Amb la mirada posada en els orígens, el president del Parlament, Josep Rull, ha recordat que el RACC va néixer el 1906, en una Catalunya "dinàmica, amb la revolució industrial en plenitud, un modernisme que va arribar a la seva esplendor i un noucentisme que mostrava les seves credencials".
Ha subratllat que, en aquests 120 anys de trajectòria, ha tingut la capacitat de "entendre les palanques que movien el món, anticipar-se a la modernitat i a la cultura automobilística i motociclística, reflexionar sobre la sostenibilitat i la transició energètica i fer pròsper l'esport català".
JAUME COLLBONI
En la mateixa línia, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha qualificat al RACC com "una peça imprescindible en la mobilitat de Barcelona" en un moment de transformació del transport a la capital catalana, citant les noves estacions de la Sagrera i Sants.
"Definir la mobilitat és definir el model de ciutat que volem i per això és important l'aportació del RACC en aquest debat", ha afirmat, afegint que també és clau en la seva estratègia per aconseguir els zero morts i ferits greus en les carreteres.
JOSEP MATEU I XAVIER PÉREZ
Del costat del RACC, el president, Josep Mateu, ha destacat que els 120 anys d'història de l'entitat reflecteixen que és un "patrimoni compartit" i que la seva ambició és una mobilitat millor, més segura, neta, assequible i adaptada a les necessitats de les famílies.
En aquesta línia, el director general, Xavier Pérez, ha aprofundit en algunes de les innovacions que ha protagonitzat la institució, com els helicòpters medicalitzats a finals dels 80, i línies de futur a tenir en compte, com els vehicles autònoms, l'electromobilitat i el seu sistema d'innovació oberta, connectant el talent propi amb el d'universitats i startups.
En l'actualitat, el RACC compta amb més de 890.000 socis i més d'1.000 empleats, i manté un índex de satisfacció de 8,86 sobre 10.
DEBAT: 'LA GRAN BARCELONA'
A continuació, ha tingut lloc un debat batejat com 'La gran Barcelona', en què el president d'Aena, Maurici Lucena, ha anticipat que la globalització "seguirà creixent", així com els vols més sostenibles, i ha agraït a Illa la seva aportació per aconseguir la llum verda per a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona.
"Quan aconsegueixes convertir-te en un gran node, no tens per què rebre més gent", ha afegit, citant l'exemple de Madrid, i s'ha mostrat a favor d'augmentar les taxes turístiques per equilibrar la pressió que exerceixen els visitants a la ciutat.
Des de l'àmbit municipal, l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, ha animat a generar una Barcelona "amb una bona qualitat de vida", una estratègia que al seru parer passa per planificar bé i conjuntament.
"Jo soc usuari de la Vall d'Hebron. A qui se li va ocórrer fer un hospital en baixada? Cal planificar bé, i això no és fàcil si no se sap on vols portar a la ciutat", ha fet broma.
Pensant en el transport del futur, el director gerent de Barcelona d'Infraestructures Municipals (Bimsa), Ricard Font, ha apostat pel tren i el bus elèctrics, el cotxe autònom i la moto elèctrica de cara a la mobilitat del futur, afavorint una micromobilitat urbana a través de motos i bicicletes.
Ha esmentat reptes per a la mobilitat ferroviària, com la descarbonització, l'habitatge, la competitivitat i l'ambició del creixement.
Finalment, el president de Barcelona Oberta, Gabriel Gené, ha posat l'accent en la necessitat que hi hagi accessibilitat al centre urbà, també amb el vehicle privat, en favor del comerç de la capital catalana.
"Si no som capaços que les persones arribin als llocs amb una accessibilitat adequada, els negocis ho tindran difícil per sobreviure", ha afegit.
UN CLUB VINCULAT A l'ESPORT DE MOTOR
En honor al seu vincle amb l'esport, com a impulsor del Circuit de Barcelona-Catalunya i de la formació de pilots d'elit mundial, el RACC ha organitzat també un debat amb els pilots Àlex Crivillé, Luis Moya, Laia Sanz i Luis Pérez-Sala.
Referent del Trial i el Dakar, Sanz ha dit sentir-se "pionera" en un món replet d'homes, amb el suport del RACC en el camí, i Pérez-Sala ha posat en valor la indústria de l'automòbil a Espanya, com Seat, Nissan o Montesa, i competicions com la Copa Catalunya o el Mundial de Fórmula 1.
Preguntats sobre per què Catalunya té tants campionats del món en l'esport del motor, Crivillé ha esmentat aspectes com "el clima, el Circuit i la formació", mentre que Moya ha donat importància al RACC, pel seu suport en la trajectòria dels pilots espanyols, molts dels quals han aixecat títols mundials.