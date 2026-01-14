Illa insta a les comunitats a "aprofitar" el "millor" sistema de finançament i reclama propostes als crítics

1042611.1.260.149.20260114192825
Archivo - Arxivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo
MADRID 14 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, ha afirmat que el nou model de finançament autonòmic és una "oportunitat" per a la millora dels serveis públics i ha qüestionat les crítiques de la resta de comunitats autònomes, a els qui ha instat a fer propostes alternatives.
Illa ha comparegut davant dels mitjans aquest dimecres a la seu d'UGT a Madrid després de la seva reunió amb els secretaris generals d'UGT i Comissions Obreres, Pepe Álvarez i Unai Sordo, per abordar la proposta del Govern per reformar el sistema de finançament autonòmic.
"És el millor sistema de finançament tant per al conjunt de les comunitats autònomes com para Catalunya", ha defensat el president de la Generalitat, que al seu torn ha qüestionat les crítiques traslladades des de la resta de regions i partits com el PP o Junts a la proposta.
Així, el líder del PSC ha recordat que es tracta d'un sistema "que porta 12 anys caducat". "Què van fer altres partits quan governaven?", ha preguntat Illa, que també ha assenyalat l'absència d'altres propostes sobre la taula en aquesta matèria. "Catalunya està per aportar solucions, no polèmiques", ha asseverat.
En aquest sentit, s'ha sentit "satisfet" que Catalunya "hagi contribuït a obrir una oportunitat" que, al seu judici, "el conjunt d'Espanya ha d'aprofitar".
En aquest punt, ha demanat que es permeti "posar en pràctica" el nou model. "Després de dotze anys, després de posar 300.000 milions d'euros per part del Govern de Pedro Sánchez a favor de les comunitats autònomes, hi ha una proposta", ha dit.
Per Illa, la millora en el finançament és una aposta amb la finalitat de "reforçar la cohesió social, en un context en el qual estem generant prosperitat a Espanya", enfront de models de "acumulació insolidària".
Aquesta trobada d'Illa amb els sindicats coincideix, a més, amb el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), on la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha informat a les comunitats sobre la reforma.
Tots els consellers autonòmics que han participat, excepte Catalunya, han expressat al Govern el seu rebuig explícit al nou model de finançament autonòmic al·legant que neix "viciat" pel pacte previ entre el Govern i ERC, alhora que han amenaçat amb portar-ho davant de la Justícia.