Illa insta Junts a triar entre ser una oposició per "desestabilitzar" o per fer política útil

Exigeix a Junts que no barregi les carpetes de negociació i diferenciar el Congrés del Parlament

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest dimecres al president del grup de Junts al Parlament, Albert Batet, que aclareixi si la seva formació triarà entre ser una oposició per "desestabilitzar" o per fer política útil durant aquesta legislatura.

Així s'ha expressat Illa a l'inici de la segona jornada del debat de política general (DPG) al Parlament, en el seu torn de resposta a la intervenció de Batet.

"Una bona oposició ajuda a fer un bon govern. Jo necessito que vostè m'ho recordi periòdicament, perquè serà un estímul per poder-ho fer. Ara, li demano que ho faci amb una actitud constructiva", ha assegurat.

Illa ha subratllat que, si es repassen els últims anys, no percep "bons senyals" a Junts, qui ha acusat textualment de desestabilitzar el govern de coalició amb ERC, del qual finalment van sortir, tot i que també ha valorat alguns senyals positius.

També ha demanat més temps a Junts a l'hora d'avaluar l'acció del seu govern, i ha recordat que fa 8 setmanes que és a la Generalitat i que el seu propòsit és treballar en àmbits com el català, la immigració i l'habitatge.

MIRADA POSADA EN EL CONGRÉS

En relació amb els processos de negociació, Illa ha instat Junts a no barrejar carpetes i a tractar els assumptes del Congrés per separat dels del Parlament: "No barregem llibretes i no ens confonguem d'interlocutors perquè prendrem mal tots. Jo intentaré no fer-ho, no ho facin vostès tampoc".

El president català ha reivindicat que els socialistes també estiguin liderant el Govern central, i ha avisat que l'alternativa a Espanya és un executiu conformat pel PP i Vox.

Ha destacat algunes mesures promogudes pel Govern central que, a parer seu, també beneficien Catalunya, amb exemples com la pujada del salari mínim interprofessional (SMI), que qualifica com el reflex d'un model de "prosperitat inclusiva" que defensa el PSC.

També ha demanat a Junts que negociï al Congrés el sostre de despesa del Govern central, que faci les seves propostes de millora i que al final l'aprovi.

"És veritat que els seus 7 diputats són necessaris per tirar això endavant. Ara, per a què serviran aquests 7 diputats? Per bloquejar, per desestabilitzar? O per millorar les coses i tirar endavant? Jo és el que els demano", ha remarcat.

EL CATALÀ AL PARLAMENT EUROPEU

Respecte a la possibilitat que el català sigui oficial al Parlament Europeu, Illa ha apuntat que la decisió està en mans dels 15 membres que componen la Mesa de la cambra europea.

"Vostè com pensa, com creu que es guanya una votació d'aquest tipus? Anant sol pel món o amb socis?", ha preguntat.