Illa insta Feijóo a desautoritzar l'"energumen" de Vox que va anul·lar les subscripcions en català

El regidor de Borriana (Castelló) va cancel·lar la subscripció de revistes com 'El Temps' i 'Cavall Fort'

SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA), 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha instat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a desautoritzar el regidor de Vox a Borriana (Castelló) que va ordenar anul·lar les subscripcions a revistes en català, el qual ha qualificat d'"energumen".

"Això és intolerable", ha dit Illa en unes declaracions als mitjans a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) al costat de la número 3 per Barcelona al Congrés i ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

En un tuit, el regidor de Vox a Borriana Jesús Albiol va explicar que l'Ajuntament anul·laria la subscripció municipal a 'Camacuc', 'Cavall Fort', 'El Temps', 'Enderrock' i 'Llengua Nacional' per no continuar "promovent el separatisme català amb els diners dels borrianencs".

"No som catalans de segona, som valencians i espanyols de primera", va afegir el regidor de Vox en el tuit.

Illa ha instat Feijóo a "donar ordres" per revertir aquesta situació a Borriana, on el PP té l'alcaldia i hi governa amb Vox, i a garantir la resta de totes les llengües oficials i cooficials a Espanya.

"Una raó més perquè els catalans i catalanes ens mobilitzem i concentrem el vot en l'única formació que pot frenar aquesta deriva", ha dit.

RAQUEL SÁNCHEZ

Illa i Raquel Sánchez han visitat aquest dimecres amb altres dirigents del PSC l'empresa Evarm a Sant Boi de Llobgreat, dedicada a l'adaptació de vehicles a noves energies i combustibles més sostenibles.

Raquel Sánchez ha defensat acompanyar les empreses en la transició energètica i ha reivindicat la necessitat d'actuar contra el canvi climàtic: "No podem admetre discursos que minimitzen els efectes del canvi climàtic en la nostra salut, vides i planeta, o acollir, com fa el PP, el negacionisme climàtic que està fent l'extrema dreta".

Preguntada sobre el grau d'execució del pressupost del seu ministeri a Catalunya el 2022, ha recordat que, segons la xifra publicada pel Govern central, va ser de 859 milions, "un 35% més" que l'any anterior.