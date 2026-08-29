Illa insta al diàleg sobre el Plater: "El Govern prendrà les decisions que hagi de prendre"

David Zorrakino - Europa Press
LLEIDA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha instat al diàleg i el consens sobre el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació dels Energies Renovables a Catalunya (Plater), però ha avisat que "el Govern prendrà les decisions que hagi de prendre; Catalunya no pot permetre aturar-se".
"Petroli no en tenim, sòl sí, i aire també", ha dit aquest dissabte durant la seva visita al parc solar d'Alcarràs (Lleida), amb motiu de la seva entrada en funcionament, amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque; l'alcalde d'Alcarràs, Jordi Castany, i el director de Solaria a Catalunya, Lluís Valle.
Illa ha subratllat que els efectes de la invasió a Ucraïna han afectat al subministrament energètic d'una bona part d'Europa, per la qual cosa s'ha preguntat com algú pot dubtar sobre la importància de mitigar el canvi climàtic amb energies renovables: "Volem tenir dependència exterior en matèria energètica? O volem apostar per l'autonomia energètica?".
Illa ha destacat que Alcarràs "és un municipi capdavanter en agricultura i pot fer aquest parc", i ha agraït el compromís dels agents del territori.
A més, ha recordat que el punt de partida del Govern és multiplicar per tres fins a 2030 i per 12 fins a 2050 la potència d'energies renovables: "I ho farem".
300 MEGAVATS
Paneque ha explicat que aquest parc a Alcarrás, el més gran de Catalunya, suma 300 megavats de potència solar (200 megavats de Solaria i 100 megavats d'Ignis) al territori: "Gairebé dupliquem la potència solar instal·lada sobre terreny en tota Catalunya".
Així, ha recordat que encara falten uns altres 100 megavats de potència autoritzats que esperen que es comencin a construir a partir de 2027.
Paneque també ha celebrat que, a Alcarràs, hi ha hagut un consens per donar suport al projecte per part dels últims alcaldes del municipi: "És un camí que hem i volem transitar en l'àmbit energètic i que, encara que de vegades la implantació de renovables generi inquietuds al territori, val la pena subratllar aquesta entesa".
Així, ha assegurat que aquest camí ajuda a "preservar precisament aquests paisatges davant de l'impacte del canvi climàtic" i ha dit que cada projecte com el d'Alcarràs apropa Catalunya a l'objectiu de la transició energètica, que té a veure també amb la competitivitat i economia del país.
CANVI DE PAISATGE
L'alcalde d'Alcarràs, Jordi Castany, ha assegurat que el municipi està "totalment compromès amb la transició energètica" i ha dit que la prova és aquest mar de plaques.
"Hem de ser conscients que la transició energètica ens provoca també un canvi de paisatge, però hem de saber explicar a la gent que aquest canvi de paisatge no va en contra de res", ha afirmat.
En aquest sentit, ha subratllat la importància de posar els "recursos necessaris" per minimitzar aquest canvi de paisatge i l'afectació dels particulars.
4 MILIONS Al TERRITORI
Per la seva banda, el director de Solaria a Catalunya, Lluís Valle, ha apuntat que, segons l'últim informe de l'Observatori d'Energies Renovables, a principis de 2026 Catalunya només disposava de 400 megavats de fotovoltaica en terreny instal·lada: "Això vol dir que aquest únic parc representa gairebé la meitat de tota la potència que hi havia fa uns mesos".
Valle també ha assenyalat que Solaria ha invertit 105 milions d'euros en aquest projecte, que ha comptat amb més de 50 empreses, i ha dit que aquest suposarà "una aportació conjunta de més de 4 milions en impostos a la construcció" per als municipis d'Alcarràs i Lleida.