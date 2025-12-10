Illa insisteix en la prudència davant la PPA i destaca el primer paquet d'ajuts al sector

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una nova crida a la prudència davant la pesta porcina africana (PPA) i ha destacat el primer paquet d'ajuts al sector acordat aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu.
"Mantenim les mesures i protegim el sector amb un primer paquet d'ajuts, subvencions i préstecs", ha dit aquest dimecres en una anotació a X recollida per Europa Press després de la reunió de seguiment de la PPA a la Generalitat.
En la reunió hi han estat presents els consellers de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau; d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, a més del delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, entre d'altres.