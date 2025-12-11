Illa insisteix a mantenir les mesures davant la PPA després de la reunió del comitè de seguiment

BARCELONA 11 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest dijous mantenir les mesures de contenció i seguir les indicacions del Govern per fer front a la pesta porcina africana (PPA) després d'una nova reunió del comitè de seguiment de la malaltia.
Illa ha agraït la tasca "dels servidors públics", la bona feina del sector porcí i la col·laboració a la ciutadania, ha assenyalat en una anotació a X recollida per Europa Press.
En la reunió hi han estat presents els consellers de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau; d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, a més del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, entre d'altres.