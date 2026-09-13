Illa iniciarà el dimecres un viatge a Extremadura centrat en els "vincles compartits"

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 13 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, iniciarà el dimecres un viatge institucional de dos dies a Extremadura, amb l'objectiu de posar en valor els "vincles compartits" històrics, familiars i culturals entre Catalunya i Extremadura, ha informat el Govern.
Començarà la visita en La Zarza (Badajoz), on es troba el Monument a l'Emigrant de l'artista local Javier Guerrero, un homenatge als veïns que van abandonar la seva terra al segle XX per buscar treball i "una vida millor" a les regions industrials d'Espanya, entre elles, Catalunya.
El dimecres també està previst que es projecti la pel·lícula 'El 47' a l'Auditori de Mèrida i, en acabar, se celebrarà l'acte institucional amb Joana Vital, neta del que va ser fundador i president de la primera associació de veïns de Nou Barris, a Barcelona, i protagonista del film, Manolo Vital.
Illa visitarà el dijous l'Ajuntament de Mèrida, on li rebrà l'alcalde, Antonio Rodríguez, i se signarà un protocol de col·laboració entre Mèrida i Tarragona "per impulsar el coneixement, la protecció, la divulgació i la projecció conjunta" del Teatre Romano de Mèrida i el Teatre Tàrraco.
Després de la signatura, Illa visitarà el Teatre Romano, declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.