Illa inicia un viatge a Ucraïna per impulsar l'ajuda humanitària i col·laborar en la reconstrucció

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
Busca defensar la democràcia i els valors europeus i compartirà part de l'agenda amb Collboni
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia aquest dimecres un viatge institucional a Ucraïna, on estarà el dijous i el divendres, per reforçar les relacions institucionals amb Catalunya, expressar el suport al poble ucraïnès, impulsar la cooperació i l'ajuda humanitària i explorar aliances per a la futura reconstrucció del país després de la guerra amb Rússia.
Fonts del Govern emmarquen aquest viatge, que és especialment sensible en ser un viatge institucional a un país en guerra, i logísticament complicat, en l'aposta personal del president per la defensa dels valors democràtics i els valors d'Europa, que es manifesten en el suport a Ucraïna davant de l'agressió russa.
De fet, Illa és el primer president d'una comunitat autònoma que viatja a Ucraïna des de l'esclat de la guerra en 2022, i és un dels primers presidents regionals europeus que fa aquest viatge institucional (hi ha líders regionals fronterers que han acudit, així com no fronterers, en aquest cas en el marc de missions del Comitè Europeu de les Regions).
Aquest dimecres vola a Varsòvia (Polònia) i es desplaçarà a la zona fronterera per arribar a la capital d'Ucraïna, Kíev, el dijous, on concentrarà la seva agenda en amb prou feines 48 hores, ja que tornarà el divendres a la nit fins a la frontera amb Polònia, i el dissabte volarà de retorn a Catalunya.
Li acompanyarà el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i compartirà gran part de la seva activitat amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que també viatja a Ucraïna en el marc d'un viatge institucional centrat en la cooperació que ha portat a l'alcalde a inicis d'aquesta setmana a Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina).
COOPERACIÓ REGIONAL
L'agenda del president se centrarà a reforçar les relacions amb diverses regions del país com Zaporiyia, al sud-est del país i en part envaïda per Rússia; Dnipropetrovsk, una regió clau per a l'assistència logística i sanitària del front de batalla; i Lviv, que concentra una important part dels desplaçats dins del país i és clau a nivell energètic.
També es reforçaran les relacions amb altres institucions del país, i s'interessarà pels projectes de cooperació catalans en matèria de salut, acompanyat de la monja del Convent de Santa Clara Sor Lucía Caram.
L'atenció humanitària serà un altre eix clau, així com presentar a Catalunya com un actor que pot col·laborar en la reconstrucció d'Ucraïna en el moment en què s'activi, quan finalitzi o es neutralitzi el conflicte.