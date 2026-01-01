Illa inicia 2026 amb el finançament, el traspàs de Rodalies i Pressupostos com a principals reptes

David Zorrakino - Europa Press
La possible tornada de Puigdemont i l'auge demoscòpic de Vox i AC marcaran la política catalana l'any entrant
BARCELONA, 1 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, afronta l'any 2026 amb assumptes pendents de resoldre en les primeres setmanes de l'any, i amb el finançament singular, la constitució de l'empresa mixta amb el Govern per al traspàs de Rodalies i les negociacions per aprovar Pressupostos com a principals reptes.
"2025 ha estat un bon any i 2026 serà millor: Catalunya avançarà", ha promès el president recentment, sostenint que 2026 serà un any que pot suposar un punt d'inflexió per a Catalunya.
Al llarg d'aquest passat any, Illa no ha aconseguit aprovar Pressupostos, encara que els seus socis --ERC i Comuns-- li han brindat suport en gran part de les seves iniciatives, i amb ells va aconseguir aprovar fins a tres suplements de crèdit a les finances de la Generalitat per compensar la falta de nous comptes públics.
EL FINANÇAMENT SINGULAR
"Al gener passaran coses", va augurar el president en la roda de premsa de balanç de 2025, en referència al model de finançament singular per a Catalunya, la negociació del qual ultimen el Govern i ERC, i que hauria de presentar-se entre finals de gener i el mes de febrer per, posteriorment, sotmetre-ho a consideració del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).
Amb el nou model, Catalunya hauria d'augmentar els recursos que rep de l'Estat, i des del Govern asseguren que és un model que contemplarà que rebi "en proporció" al que aporti, això és, respectant el principi d'ordinalitat, és a dir, que la comunitat que més aporta sigui la que més beneficiada es vegi amb el repartiment, i successivament.
TRASPÀS DE RODALIES
Una mica abans ha de presentar-se la constitució de l'empresa mixta Govern-Generalitat Rodalies de Catalunya, els detalls de la qual ja estan tancats, segons fonts de l'executiu català, i iniciar-se el traspàs de la línia R1 de Rodalies.
L'empresa mixta tindrà un consell d'administració amb cinc membres, i el president serà a proposta del Govern, encara que la participació majoritària en la nova empresa, en un 50,1%, serà de Renfe (pel 49,9% de la Generalitat).
NEGOCIAR ELS PRESSUPOSTOS
Catalunya inicia l'any sense nous Pressupostos, prorrogant els últims comptes que va aprovar l'anterior Executiu en 2023 i sense que s'hagin iniciat encara les negociacions amb ERC ni Comuns.
Amb el traspàs de Rodalies i la concreció del model de finançament singular es donaran per complertes les dues condicions --especialment el finançament-- que ERC havia posat a Illa per iniciar les negociacions per als Pressupostos.
Per la seva banda, els Comuns van situar com a línia vermella que es mantinguessin les bonificacions al transport públic aquest any (com així serà), i que es compleixin els acords subscrits durant 2025 per a la convalidació dels suplements de crèdit, tema sobre el qual han de tenir una reunió de seguiment amb el Govern.
Tots dos socis requeriran a Illa pels nous comptes recursos a polítiques d'habitatge (per exemple, s'ha constituït un grup per estudiar la prohibició de les compres especulatives), impulsar el transport públic, i millores en educació i sanitat.
LA POSSIBLE TORNADA DE PUIGDEMONT
Més enllà dels socis d'investidura, marcarà la política catalana (i probablement també la legislatura en el Congrés dels Diputats) l'avanç, o no, de l'aplicació de l'amnistia als líders del 'Procés' i, concretament, al líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Després de l'aval de l'advocat general del Tribunal de Justícia de la UE a la Llei d'Amnistia, es preveu que aquest tribunal es pronunciï durant la primavera, moment en què, després de les noves conclusions, el Tribunal Suprem decidirà com aplica la norma a Puigdemont, però també al líder d'ERC, Oriol Junqueras.
Si l'aplica i si retira l'ordre de detenció que pesa sobre Puigdemont, el dirigent de Junts podria tornar definitivament a Catalunya, escenari que Illa ha desitjat que es produeixi, i exercir, si així ho decideix, de líder de l'oposició a Illa des del Parlament, ja que és diputat de la Càmera.
VOX I ALIANÇA CATALANA
La política catalana seguirà marcada, com ho ha estat el 2025, per l'auge de Vox i Aliança Catalana en totes les enquestes d'intenció de vot, formacions a les quals la resta de partits del Parlament excepte el PP han acordat fer un "cordó sanitari" des de l'inici de la legislatura.
També tornarà a estar condicionada per l'estabilitat que pugui aconseguir el Govern, especialment després de la ruptura de relacions anunciada per Junts i amb els diferents casos de presumpta corrupció; i tot això en un any que serà l'últim a Catalunya sense, a priori, eleccions de cap tipus marcades en calendari, abans de les municipals de 2027.