Illa informa d'un detingut presumptament relacionat amb l'incendi a Tiana

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest divendres que els Mossos d'Esquadra han detingut una persona "presumptament relacionada amb l'origen" d'un incendi amb diferents focus entre Tiana i Montgat (Barcelona).
Ho ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual ha explicat que segueix "amb preocupació" l'evolució de l'incendi i ha agraït la ràpida actuació dels Bombers de la Generalitat i els Mossos.
Ha demanat seguir les indicacions de Protecció Civil i ha agraït la col·laboració i responsabilitat dels veïns confinats de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana (Barcelona).