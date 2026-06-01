Illa inaugura l'Àrea d'Oncohematologia Infantil del Vall d'Hebron, que duplica espai

Subratlla la col·laboració públic-privada i demana valorar la sanitat
BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat aquest dilluns la nova Àrea d'Oncohematologia Infantil i Adolescent de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que duplica l'espai anterior dedicat a aquests pacients després de la reforma, i que en els seus primers mesos de funcionament ha atès més de 400 ingressos.
El projecte, concebut fa 7 anys, està finançat al 100% per la Fundación Aladina, la Fundación Small i la Fundació Albert Bosch, ha costat 7,4 milions d'euros entre obra i equipament clínic i la superfície és de 2.646 metres quadrats.
En el seu discurs, Illa ha destacat la importància de la col·laboració públic-privada, la importància de tenir una sanitat capdavantera i valorar-la: "El que tenim aquí no ho té tothom: tenir el millor talent possible, treballar els projectes el temps que calgui i traslladar valors d'empatia en la societat", ha afirmat.
L'àrea agrupa 12 habitacions per a infants, 8 per a adolescents i adults joves i 9 habitacions d'entorn protegit per a trasplantament hematopoètic, totes individuals i concebudes com petits apartaments per afavorir la vida familiar.
Compta amb una terrassa exterior al mateix nivell de la planta a l'Hospital Infantil i de la Dona del Vall d'Hebron perquè els infants i adolescents puguin gaudir de l'aire lliure, zones de lleure i descans diferenciades per franges d'edat, espais comuns per a les seves famílies i àrees de treball més àmplies per als professionals.
La sala de jocs per a infants està adaptada a les diferents etapes evolutives de la infància, mentre que la dels adolescents disposa de pufs, taules amb endolls, pantalla de cinema, una sala de recreació on poden gravar vídeos i àudios i una habitació amb parets de pissarra, on poden escriure els seus pensaments.
400 INGRESSOS
Des de la seva obertura al setembre, l'àrea ha registrat més de 400 ingressos, i s'han fet 72 trasplantaments de progenitors hematopoètics (TPH) i teràpies CAR-T, i l'estada mitjana d'ingrés és de 10 dies, ha explicat el director gerent del Vall d'Hebron, Albert Salazar.
Disposa d'una Unitat d'Assajos Clínics, amb equipament per dur a terme els 60 assajos clínics actius al Vall d'Hebron en línies de recerca com teràpies avançades i CAR-T.
Illa ha valorat la visió del projecte de convertir un espai mèdic en una llar, fer sentir la gent com a casa i facilitar l'estada als familiars, en una àrea on s'ha escoltat l'usuari en la seva creació.
ESPAI "HUMÀ"
Laura Lucaya, vicepresidenta de Fundación Small, en nom de les tres fundacions que han impulsat el projecte, ha assegurat que amb l'ampliació de la unitat volien un espai "humà", que transmetés esperança i fos lluminós.
Lucaya ha afirmat que tant de bo poguessin evitar que els infants i joves hagin de passar per aquesta experiència, però que la volen poder millorar amb allò que sigui "més semblant a ser a casa", i ha agraït al Vall d'Hebron aquesta col·laboració públic-privada.
En la visita a la nova àrea d'Oncohematologia Infantil i Adolescent del Vall d'Hebron, Illa ha estat acompanyat del conseller de Salut en funcions, Albert Dalmau, i del president de la Fundación Aladina, Paco Arango, i la presidenta de la Fundació Albert Bosch, Anna Bosch.