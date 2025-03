Illa impulsarà aquest 2025 "una estratègia ferroviària per a Catalunya per a les pròximes dècades"

Augura una "millora progressiva" del servei de Rodalies en les pròximes setmanes i mesos

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimarts que la Conselleria de Territori de la Generalitat impulsarà aquest 2025 "una estratègia ferroviària per a Catalunya per a les pròximes dècades", amb l'objectiu de superar els problemes de Rodalies.

Ho ha dit en la seva intervenció a l'inici del debat monogràfic al Parlament sobre les incidències a la xarxa de Rodalies, sol·licitat per ERC, els Comuns i la CUP, i que acabarà dijous amb la votació de les propostes de resolució presentades pels partits.

Illa ha començat la intervenció traslladant "empatia i comprensió" als usuaris de Rodalies, als quals ha demanat disculpes, i també ha expressat el seu reconeixement als treballadors i equips tècnics, dels quals ha defensat preservar la seva seguretat i els seus drets.

RODALIES "NO ESTÀ FUNCIONANT"

Ha reconegut que el servei de Rodalies "no està funcionant al nivell que Catalunya es pot permetre ni al nivell que els usuaris demanen, exigeixen i tenen tota la raó d'exigir i demanar", i ha assegurat que el Govern no s'amaga davant els problemes del servei.

També ha promès que s'anirà notant una "millora progressiva" del servei a partir de les següents setmanes i mesos, tot i que ha recordat que es tracta d'un sistema complex i que ja hi ha 200 actuacions en marxa de manera simultània.

"PLANIFICACIÓ CLARA"

En relació amb l'estratègia ferroviària en la qual treballarà el Govern, ha apuntat que, un cop aprovada, "es desplegarà un pla de serveis i d'infraestructures, les reformes legals pertinents i, si convé, la pròpia llei ferroviària actualment vigent, per a un desplegament efectiu".

Illa ha emmarcat aquesta estratègia en la necessitat de "tenir una planificació clara sobre com ha de funcionar el servei en els pròxims anys".

TRASPÀS DE RODALIES

Ha defensat el traspàs de Rodalies pactat amb ERC i ha afirmat: "S'està complint i no té marxa enrere", i ha afegit que s'estan destinant tots els esforços a que sigui un bon traspàs per als usuaris, per als treballadors i per a Catalunya.

Illa ha explicat que el Govern treballa en tres fronts: inversions en la infraestructura; millora del material rodant, i una nova governança de Rodalies, i ha defensat que "des de la proximitat es presenta un millor servei".

"No sentiran retrets al passat ni al present, ni propostes de futur que no es puguin assumir", i ha demanat confiança en les inversions que s'estan fent i ha garantit que aquestes donaran resultat, textualment.