Illa impulsa una estratègia per captar 6.000 milions en inversió estrangera fins al 2030

BARCELONA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat aquest dimecres l'Estratègia de captació d'inversió estrangera a Catalunya per al període 2026-2030, amb la qual preveu captar 6.000 milions d'euros durant aquest període, un 60% més que en el període actual.
Ho ha fet en un acte amb el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i el conseller delegat d'Acció --que s'encarregarà de dur a terme l'estratègia--, Jaume Baró, i que ha començat amb un minut de silenci en memòria de les víctimes de la dana de fa just un any.
Illa ha explicat que "Catalunya està oberta a rebre inversions" i ha destacat l'èmfasi que ha posat el seu govern en el pla econòmic.
600 PROJECTES D'INVERSIÓ
El pla contempla que es materialitzin uns 600 projectes d'inversió, es creïn 45.000 llocs de feina i s'arribi a les 10.000 filials d'empreses estrangeres a Catalunya.
A més a més, té l'objectiu que el 50% de la inversió sigui en projectes industrials i que la meitat del volum captat s'instal·li fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Ha subratllat la importància de treballar de manera coordinada com a país, amb totes les administracions, i de ser ambiciosos i flexibles, tot i que sense ignorar les regulacions existents.
IMPULSAR EL LIDERATGE DE CATALUNYA
Sàmper ha explicat que l'estratègia té l'objectiu d'"impulsar el lideratge de Catalunya" a través de la inversió estrangera per generar prosperitat compartida i creixement sostenible, a més de, textualment, mostrar Catalunya com el lloc ideal per viure-hi i invertir.
Ha afegit que l'estratègia ha de servir com a palanca per generar més competitivitat i més prosperitat compartida, i ha recordat que el 18,2% de l'ocupació a Catalunya prové d'empreses estrangeres.
"Cada projecte que arriba aporta treball de qualitat, més activitat econòmica i reforça el teixit i la producció local", ha apuntat el conseller.
Ha subratllat la importància de retenir les inversions que ja s'han fet, ja que permet "generar més productivitat i noves línies de negoci".
PAÏSOS I SECTORS
Baró ha detallat que l'estratègia se centrarà a captar inversions d'empreses procedents de'Estats Units, Xina, Alemanya, França, Regne Unit, Països Baixos, Bèlgica, Índia, Corea del Sud i Japó.
A més, ha assenyalat que la voluntat del Govern és tenir una "Catalunya industrial, digital, líder en 'healthcare' i en sostenibilitat".
Per això, la cerca d'inversions industrials se centrarà en l'automoció --especialment en el vehicle elèctric i autònom--, l'alimentació, els semiconductors i la química.
En el sector digital, en IA, espai, quàntica, TIC i electrònica, audiovisual i videojocs; en 'healthcare', en biomanufactura, medicaments crítics i tecnologies sanitàries, i en sostenibilitat, en energies renovables, economia circular i descarbonització.