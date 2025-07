Illa: "Hi ha camí per anar reequilibrant les relacions comercials" amb la Xina

Visita Huawey i també es reuneix amb Villavecchia (Damm) a la Xina, on la cervesera hi és des de 2016

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat a la Xina que "hi ha camí per anar reequilibrant les relacions comercials" des de Catalunya amb el país asiàtic.

En declaracions el tercer dia del seu viatge oficial, ha constatat un important volum d'importacions de productes xinesos, i creu que "hi ha un camí encara a fer per recalibrar i per fer més equitativa aquesta relació".

Illa ho ha dit abans de reunir-se amb el director general de Damm, Jorge Villavecchia (Damm), ja que la cervesera és a la Xina des de 2016, quan va obrir a Xangai la primera filial.

LA RELLEVÀNCIA DE HUAWEI EN EL MWC

El president també s'ha reunit amb Huawei, encara que ha desvinculat aquesta trobada del debat sobre el fet que el Govern espanyol utilitzi aquesta empresa xinesa per emmagatzemar dades.

"És una companyia que ha vingut (a Catalunya) a donar suport al Congrés Mundial del Mòbil, que té una presència important en aquest certamen que és molt important per a Catalunya, i jo sí que ho agraeixo", ha explicat.

Ha afegit que és una reunió de cortesia institucional: "No hi ha hagut ni més ni menys que això, i crec que això està entre les funcions del que ha de fer el president" del Govern: defensar els interessos catalans, ha dit.

GAZA: "LA FAM COM A ARMA"

Durant les seves declaracions també ha criticat que a Gaza "s'està utilitzant la fam com a arma de guerra".

Per això, ha instat a que "s'obrin immediatament les fronteres, es permeti que entri l'ajuda humanitària que s'està acumulat a les fronteres i que no pot entrar".