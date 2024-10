Se celebra fins dijous al DFactory Barcelona

El president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, i el delegat especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, han inaugurat aquest dilluns la 5a edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW).

També hi han estat presents el president del Parlament, Josep Rull; el delegat del Govern central, Carlos Prieto; el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, i la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

La trobada se celebra fins dijous al DFactory Barcelona i girarà al voltant de set àmbits: Digital Industry, Sustainability, Aviation, Mobility, Talent, Health i Experience.

Preveu superar els 15.000 assistents, amb un 70% de presencialitat i un 30% d'assistents telemàtics, i comptarà amb 350 conferenciants "de nivell internacional".

AUTORITATS

Illa ha destacat que la BNEW va néixer en plena pandèmia i que "va generar un missatge d'esperança, de no resignació", cosa que, ha dit, és una lliçó que no s'hauria d'oblidar.

Hereu, per la seva banda, ha destacat que sigui un esdeveniment híbrid, ja que permet "interconnectar molta gent" que hi assisteix presencialment i de manera telemàtica.

Valls ha assenyalat la importància de l'edició d'aquest any per fer front als reptes que ha posat sobre la taula l'informe presentat per l'expresident italià Mario Draghi i que "planteja la necessitat de tenir un procés de reindustrialització" a Europa.

Durant la seva intervenció, Navarro ha destacat que la voluntat de l'esdeveniment és "construir quelcom beneficiós per a la societat" i impulsar les connexions entre empreses de diferents sectors.