Illa, Hereu, Paneque, Duch i Sàmper participaran en la primera edició del Clici

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i els consellers de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque; Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i Empresa i Treball, Miquel Sàmper, participaran en la primera edició del Congrés de Logística, Indústria i Comerç Internacional (Clici).
L'esdeveniment se centrarà en el paper estratègic de la logística com un factor de competitivitat, resiliència i creació de valor, i preveu reunir experts sectorials, institucions, empreses i representants del món acadèmic.
Ho han explicat aquest dilluns en una roda de premsa el president del Port de Tarragona i de Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL), Santiago Castellà; el president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell; el delegat especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, i el director general adjunt de Banc Sabadell, Xavier Comerma.
En el Congrés també hi seran presents l'ambaixador de l'Índia a Espanya, Javant N. Khobragade; el secretari d'estat d'Indústria, Jordi Garcia Brustenga, i el secretari d'estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, entre d'altres.
Castellà ha explicat que la trobada se celebrarà al monestir de Poblet (Tarragona) el 19 i 20 de novembre, i ha afegit que "serà un nou espai que vol reivindicar el paper central de la logística a Catalunya" i satisfer la necessitat de crear un espai de reflexió per al sector.
Ha afirmat que l'objectiu és "col·locar la logística al lloc que li correspon en l'agenda pública de Catalunya" i ha reivindicat la importància del sector a l'hora de generar economia productiva i riquesa.
CARBONELL, NAVARRO I COMERMA
Carbonell ha dit que serà un espai "per compartir, col·laborar i cooperar" i que té la finalitat de millorar la competitivitat de les empreses catalanes.
Ha afegit que, durant molts anys, la logística es va centrar en l'eix de l'eficiència i fiabilitat dels serveis, però que, en els últims anys, s'hi ha afegit la necessitat de concentrar-se en la resiliència a causa de problemes vinculats al canvi climàtic i la geopolítica.
Navarro ha explicat que l'esdeveniment vol ser una reivindicació de la logística com a impulsor de l'activitat econòmica i la creació de llocs de feina de qualitat i a llarg termini i com a "sector imprescindible perquè la indústria funcioni".
Ha recordat que aquest sector representa el 9% del producte interior brut (PIB) espanyol i el 14% del PIB català, i ha assegurat que "no es pot deslocalitzar".
Comerma, per la seva banda, ha afirmat que el banc patrocinarà la trobada perquè "millorar la competitivitat és una responsabilitat compartida" i ha celebrat que es creï un espai de reflexió per parlar dels problemes que afronta el sector.
"Si volem afrontar reptes i projectes de futur no podem anar sols, hem d'actuar junts. I això vol dir col·laboració, cooperació i inversió", ha subratllat el directiu.
CITA ANUAL
El congrés té l'objectiu de ser una cita anual del sistema logístic, industrial i de context industrial, que actualment està marcat per les disrupcions que han afectat les cadenes de subministrament, els fluxos industrials i el comerç internacional en els últims anys.
L'edició d'aquest any s'articula en tres grans eixos: logística, indústria i comerç internacional, que es complementen amb tres principis transversals: coneixement, comunitat i equilibri.