Illa: "Hem de posar fre a la competència deslleial i el dúmping fiscal de Madrid"

Defensa esperar recaptar l'IRPF el 2028 per ser ràpid "sense sacrificar solvència"

BARCELONA, 3 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el principi d'ordinalitat en el finançament i ha acusat la Comunitat de Madrid de propugnar un model d'acumulació insolidària de recursos: "Hem de posar fre a la competència deslleial i el dúmping fiscal de Madrid".

"Acumulen, generen molta prosperitat i, en lloc de compartir-la, el que fan és una acumulació insolidària. I com? Amb rebaixes fiscals, que alteren la competència" entre territoris, i se suma l'efecte capitalitat que els afavoreix, ha dit en una entrevista del diari 'Ara' recollida aquest diumenge per Europa Press.

"Vull que hi hagi una norma mínima bàsica per evitar que ens fem mal", i ha titllat de parany el fet d'abaixar els impostos a qui més té i alhora retallar polítiques públiques, enfront de la qual cosa planteja un model de prosperitat compartida, pagant impostos en proporció a la riquesa i al patrimoni de cadascú.

DONA SUPORT A MONTERO

Ha negat que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, sigui un problema en el finançament per ser la candidata a la Junta d'Andalusia: creu que "en ella està la solució" i que s'ho està prenent molt seriosament.

Sobre el calendari per a un nou finançament, ha dit que anirà tan ràpidament com pugui, però no a costa del rigor i la seguretat, i ha defensat que en el seu any de presidència "s'ha avançat més en finançament autonòmic que en els darrers anys".

COMPLIR L'ACORD AMB ERC

Illa ha afirmat que està complint l'acord d'investidura amb ERC i el seu compromís sobre el finançament: "Ho farem i ho farem bé".

Respecte al fet que l'acord d'investidura fixava que l'IRPF es recaptés des del 2026, però serà el 2028, ha respost que no es pot "jugar amb aquesta qüestió ni fer-ho de forma precipitada i que no surti bé".

"Per fer-ho amb solvència i amb rigor, i d'acord amb els estudis que hem fet i amb la realitat que ens hem trobat, aquest és el camí", ha assegurat.

EL FUTUR DE L'ATC

Preguntat per si va signar aleshores l'acord d'investidura desconeixent la realitat de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), ho ha negat i ha insistit a ser ràpid, però "sense sacrificar solvència" en aconseguir que la Generalitat gestioni tots els impostos.

Per ell, "és una opció" que aquest traspàs impliqui que treballadors de l'Agència Tributària Estatal passin a treballar a l'ATC, però ha assegurat que, sigui com sigui, es respectaran les condicions i drets laborals de tothom.

A més, ha considerat de sentit comú "oferir a aquelles persones que s'hi vulguin incorporar que puguin fer-ho", en referència a passar de l'agència estatal a la catalana.

CATALUNYA "EN MARXA"

Com a balanç del seu any de presidència ha dit que Catalunya "s'ha tornat a posar en marxa" i ha recordat el seu objectiu de liderar econòmicament Espanya, cosa que inclou superar Madrid en percentatge de PIB.

Quant al 15% lineal d'aranzels dels EUA acceptat per la UE, accepta l'acord sense "gaire entusiasme" i amb el consol que elimina la incertesa.

AMNISTIA I PUIGDEMONT

El president ha dit que complir la llei d'amnistia és "la primera prioritat" actual de l'encaix entre Catalunya i la resta d'Espanya, i ha desitjat que així comenci el pròxim curs polític.

Ha inclòs en aquest desig el seu antecessor i líder de Junts, Carles Puigdemont, encara que no aclareix si han parlat ni si el veurà abans que ho faci el president del Govern central, Pedro Sánchez: "Quan m'hi reuneixi, si m'hi reuneixo, ho donaré a conèixer".

"FEIJÓO NO ARRIBARÀ A LA MONCLOA"

Illa espera que Sánchez esgoti la legislatura, defensa que pugui governar fins i tot sense pressupostos i constata que "molts dels que ara s'esquincen les vestidures ho han fet".

Creu que el govern de Sánchez és el que millor li va a Catalunya i a Espanya, i no veu com a successor el líder del PP: "Feijóo no arribarà a La Moncloa".