Illa i Guardiola es reuniran aquest dimecres a Mèrida durant el viatge a Extremadura per la Diada

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
És la primera presidenta autonòmica amb la qual Illa es reuneix que governa en coalició amb Vox
BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta de la Junta d'Extremadura, María Guardiola, mantindran una trobada institucional aquest dimecres a la seu de la Junta a Mèrida, dins el viatge institucional del president català a Extremadura aquest dimecres i dijous pels actes de la Diada que la Generalitat celebrarà en aquesta comunitat autònoma.
Ho ha dit la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
Illa ha mantingut reunions amb diversos presidents autonòmics en els seus dos anys al Govern, i Guardiola és la tercera presidenta autonòmica del PP amb la qual es reunirà després de fer-ho amb la presidenta de les Illes Balears, Marga Prohens, i el d'Aragó, Jorge Azcón.
En aquests dos altres casos, Illa s'hi va reunir quan no tenien consellers de Vox en els seus executius, a diferència del govern actual de Guardiola: "La reunió està prevista i això no vol dir que no es pugui mostrar la contrarietat o fins i tot posicions radicalment oposades en alguns àmbits", ha explicat Paneque en preguntar-li per aquesta qüestió.
Ha afegit que el respecte institucional no impedeix que Illa pugui mostrar el seu "frontal desacord amb algunes polítiques que s'estiguin desenvolupant i concretament amb els discursos d'odi", ha afegit.
Al llarg de la legislatura també s'ha reunit amb el lehendakari, Imanol Pradales (PNB); la presidenta de Navarra, María Chivite (PSOE); el d'Astúries, Adrián Barbón (PSOE), i el de les Illes Canàries, Fernando Clavijo (CC).
EL DEBAT DEL FINANÇAMENT
Al principi del seu mandat, Illa va anunciar la voluntat de visitar diferents territoris espanyols i de mantenir trobades amb representants institucionals per fomentar el diàleg territorial, defensar els interessos de Catalunya i explicar el model de finançament autonòmic.
Aquest assumpte, ha dit Paneque, també el poden abordar: "El president Illa no es resigna a convèncer la resta de comunitats que aquest nou model de finançament no només és bo per a Catalunya, sinó que és bo per a la resta d'Espanya".