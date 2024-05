Illa guanya en un Parlament més a la dreta, però el tripartit d'esquerres suma

Aragonès anuncia el seu pas a l'oposició i Puigdemont s'obre a un Govern independentista en minoria



BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha guanyat aquest diumenge amb 42 escons, 870.838 vots i el 27,95% dels suports (99,22% escrutat), en un Parlament que aquesta legislatura queda més a la dreta, tot i que un tripartit d'esquerres PSC-ERC-Comuns suma els 68 diputats per a la majoria absoluta.

Els socialistes han guanyat per segona vegada consecutiva però aquesta vegada és la primera que guanyen en vots i escons: el 2021 van empatar a 33 amb ERC, i en aquests comicis n'ha aconseguit 9 més, 216.072 vots més i 4,93 punts més.

Illa, que ha encapçalat totes les enquestes durant la campanya, s'ha imposat a Junts, que són segons amb 35 escons, 673.756 vots i el 21,62% dels suports, i a ERC, que ha baixat a la tercera posició, amb 20 diputats, 426.228 vots i el 13,68% dels suports, perdent 13 escons.

El PP ha recuperat 12 escons, passant de 3 a 15, amb 341.932 vots (el 10,97%) i pugen fins a la quarta posició; Vox s'ha mantingut en els 11 diputats, amb 248.021 vots (el 7,96%), i aconsegueixen el cinquè lloc, mentre que Comuns-Sumar baixa fins a la sisena posició, amb 6 escons (en perden 2), amb 181.147 vots (el 5,81%).

També ha tingut un descens d'escons la CUP, que perd 1 escó i es queda amb 4 (amb 127.484 vots i el 4,09% dels suports), mentre que Aliança Catalana ha entrat per primera vegada al Parlament amb 2 escons, amb 118.138 vots (el 3,79%), i Cs es queda fora en no obtenir representació.

ILLA, OBLIGAT A PACTAR

Malgrat la victòria, Illa està obligat a pactar per ser investit president i governar, ja que el seu resultat no aconsegueix la majoria absoluta, i s'obren diferents escenaris que passen per un tripartit amb ERC i els Comuns, amb Junts (sumen 77 diputats), o amb el PP i Vox (en sumen 68, tot i que aquesta última opció és menys probable perquè el PSC va participar de l'acord per no pactar amb Vox ni Aliança Catalana).

El socialista ha afirmat que "correspon al PSC liderar aquesta nova etapa" i que presentarà la seva candidatura per presidir la Generalitat; durant la campanya no ha tancat la porta a pactar un tripartit i tampoc no ha descartat arribar a un acord amb Junts, i respecte a l'últim escenari no s'ha posicionat.

Segons Illa, els catalans han decidit obrir una nova etapa, en la qual han influït molts factors que el PSC analitzarà en els pròxims dies, ha dit, i creu que un dels factors més rellevants han estat les "polítiques seguides pel Govern d'Espanya en relació amb Catalunya".

Ha donat les gràcies al president del Govern central, Pedro Sánchez, en una conversa prèvia a la seva compareixença després de guanyar les eleccions, i li ha agraït aquestes polítiques i "el lideratge".

JUNTS LIDERA L'INDEPENDENTISME

Junts+ ha estat l'únic partit del bloc independentista que ha aconseguit més escons i vots que el 2021, amb 35 diputats (3 més) i 673.000 vots (102.000 més).

El candidat del partit, Carles Puigdemont, ha obert la porta a intentar fer un Govern "d'obediència netament catalana", que hauria de ser en minoria, ja que suma 55 diputats amb ERC i 59 si també aconsegueix els vots de la CUP, però en tots dos casos lluny de la majoria absoluta.

Segons Puigdemont, la distància entre el PSC i Junts en termes parlamentaris "no és diferent de la que existeix entre el PP i el PSOE" al Congrés: per això ha dit que, si ERC està disposat a refer ponts i reflexionar sobre els efectes de la desunió i la necessitat de tenir una estratègia compartida, ells també.

El partit ha guanyat a les províncies de Girona i Lleida, i ha vençut a la majoria de comarques (31) i de municipis (725) catalans.

ERC PERD 13 DIPUTATS

ERC, el partit que ha exercit la presidència de la Generalitat en l'última legislatura, ha estat el gran damnificat de la nit electoral amb la pèrdua de 13 diputats --passant de 33 a 20-- i d'uns 181.000 vots.

El partit liderat per Oriol Junqueras ha estat la tercera força més votada en el conjunt de Catalunya i a les quatre províncies, perdent la segona plaça en tots els casos, en favor de Junts a Catalunya i les províncies de Barcelona i Tarragona, i del PSC a les de Lleida i Girona.

En el discurs d'aquest diumenge després de saber-se els resultats, el president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, ha descartat formar Govern amb el PSC i els Comuns i ha assegurat que ara continuaran "treballant a l'oposició".

Aragonès ha afegit que és el torn del PSC i de Junts per "liderar una nova etapa" a Catalunya.

ELS COMUNS I LA CUP TAMBÉ BAIXEN

Tant Comuns-Sumar com la CUP han patit un descens en el nombre d'escons que tindran en la nova legislatura al Parlament.

El partit liderat per Jéssica Albiach ha passat de 8 a 6 escons --tots a la província de Barcelona-- i ha perdut prop de 14.700 vots, a més de la representació a Tarragona.

Malgrat la reculada, Albiach ha cridat el PSC i ERC a pactar un Govern d'esquerres, que veu "possible", i ha demanat evitar la sociovergència, ha dit textualment.

Per la seva banda, la CUP ha aconseguit 4 diputats, 5 menys que el febrer del 2021, i ha perdut 62.000 vots, un terç dels que va obtenir fa tres anys.

La candidata del partit, Laia Estrada, ha recordat que el partit està en un procés de reflexió interna, el "procés de Garbí", que reprendran des d'ara.

LA DRETA CREIX

Els partits situats a la dreta de l'arc ideològic han millorat els seus resultats en vots i escons, al Parlament més escorat a la dreta de les últimes legislatures.

El PP ha multiplicat per cinc els seus escons, passant dels 3 i el Grup Mixt el 2021 a 15 aquest diumenge, amb 232.000 vots més, fins a 341.700, i ha aconseguit representació a les quatre províncies catalanes.

Vox, per la seva banda, ha sumat un escó als 10 que va aconseguir el 2021 i ha recollit 247.900 vots, 30.000 més que tres anys enrere.

D'altra banda, la independentista Aliança Catalana, liderada per l'alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha aconseguit entrar al Parlament amb 2 diputats per Girona i Lleida i recollint 118.000 vots.

LA PARTICIPACIÓ PUJA 6 PUNTS

La participació en les eleccions catalanes s'ha situat en un 57,96% amb dades amb el 99,16% escrutat, la qual cosa suposa 6,67 punts percentuals més que en els comicis del 2021 marcats pel coronavirus, segons dades de la Generalitat recollides per Europa Press.

A la província de Barcelona, la participació s'ha situat en el 58,52%, la qual cosa suposa 7,12 punts percentuals més que el 2021, i a la de Tarragona, en un 55,51%, que són 6,66 punts més que en els anteriors comicis.

A la de Girona, la participació ha estat del 57,23%, 4,49 punts percentuals més que el 2021, i a la de Lleida s'ha situat en el 56,40%, 4,48 punts més que en les anteriors eleccions.