Illa i el governador de Jalisco treballaran per a un vol directe Barcelona-Guadalajara (Mèxic)

Catalunya i Jalisco signen un acord de cooperació en noves tecnologies, ciència, cultura i canvi climàtic
GUADALAJARA (MÈXIC), 1 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el governador de l'estat mexicà de Jalisco, Pablo Lemus, han anunciat aquest dilluns la seva voluntat de treballar per establir un vol directe entre les ciutats de Barcelona i la capital de Jalisco, Guadalajara (Mèxic).
Ho han anunciat tots dos dirigents durant la signatura d'un acord de cooperació entre tots dos governs, en el marc del viatge institucional d'Illa a Mèxic, junt amb el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, i després de la trobada que van mantenir a la Generalitat a l'abril.
"Cal treballar en concrecions específiques i ens hem fixat un repte: que pugui haver-hi el més ràpid possible, no serà una tasca senzilla, però treballarem conjuntament per aconseguir al més aviat possible, un vol directe entre Guadalajara i Barcelona", ha dit el president català.
Ha sostingut que el grau existent de relació entre ambdues ciutats i entre Catalunya i Jalisco "justifica i gairebé que demana que hi hagi una comunicació directa" aèria entre les dues ciutats.
Per a això, ha compromès "tot el suport institucional i de l'índole que faci mancada" del Govern perquè sigui una realitat al més aviat possible.
ESTRATÈGIA PER A AMÈRICA LLATINA
L'acord de cooperació entre ambdues institucions posa el focus en àmbits com la intel·ligència artificial (IA), les tecnologies digitals avançades, investigació, cultura i canvi climàtic.
Illa ha explicat també que el Govern, després d'haver dissenyat i presentat ja una estratègia sobre la seva acció exterior a Àsia, presentarà en els propers mesos una estratègia similar per a Amèrica Llatina, en la qual ha avançat que Mèxic i Jalisco seran una part essencial: "Vegin també la signatura d'aquest acord d'avui com un primer pas en aquesta direcció".
ESCRIPTORS I RECTORS
El viatge d'Illa a Mèxic, i concretament la seva visita a Guadalajara, s'emmarca en la participació de Barcelona com convidada d'honor a la Fira Internacional del Llibre que acull aquesta ciutat mexicana.
En aquest context, el president també ha mantingut aquest dilluns una trobada amb els escriptors catalans Carme Riera, Eduard Olesti i Rocío Bonilla, junt amb la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández.
També s'ha reunit amb els rectors de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Javier Lafuente, i de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Laia de Nadal; universitats que participaran en actes de la FIL.