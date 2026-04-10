Illa garanteix que Sánchez "sobreviurà" aquesta legislatura i destaca les seves dades econòmiques

BARCELONA, 10 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "sobreviurà" aquesta legislatura, i ha destacat que ha estat governant 8 anys amb extraordinaris rècords en dades econòmiques.
Ho ha dit aquest divendres en una entrevista durant l'European Pulse Forum 2026, organitzat per 'Politico' i beBartlet al Cosmocaixa de Barcelona, preguntat per si considera que Sánchez sobreviurà aquest segon mandat.
Illa ha reivindicat el paper que està tenint Sánchez en política exterior: "En relacions internacionals i política exterior, té una posició molt clara que ha estat seguida per molts països. Això no és una opinió, són fets".
FINANÇAMENT AUTONÒMIC
També ha valorat que el Govern espanyol hagi decidit renovar el finançament autonòmic: "S'havia de renovar fa 12 anys. Ningú no ho va fer. El president Sánchez va decidir fer-ho".
Sobre les veus crítiques amb aquest model, ha assegurat que "moltes d'aquestes persones que critiquen no van fer res quan van poder fer alguna cosa per millorar el finançament autonòmic", i està obert a escoltar els qui tinguin millors idees i solucions.
Ha lamentat que hi hagi qui "critica per criticar" i ha afegit que ell està interessat a buscar solucions possibles i viables, no només per a Catalunya sinó per a tots els governs autonòmics.
POLÍTIQUES D'HABITATGE
El president català ha descrit la crisi de l'habitatge com el principal factor de desigualtat, i una de les "peces centrals" de les polítiques del seu govern, després d'apostar per cooperar amb els ajuntaments i el Govern central per impulsar aquestes polítiques per crear més habitatge i regular el mercat.
"El que vulgui invertir en habitatges assequibles és benvingut a Catalunya. Qualsevol que vulgui especular amb l'habitatge no", i s'ha mostrat convençut que el seu govern assolirà els objectius que s'ha marcat en aquesta matèria.
Quant a la relació de l'executiu català amb les institucions europees, ha sostingut que el seu objectiu és ser un soci fiable per a Brussel·les: "Volem anar a Europa, no només per demanar ajuda, demanar diners, sinó també per oferir".