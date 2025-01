Illa garanteix un bon traspàs de Rodalies: "Aquest mes de gener veurem passos endavant"

Catalunya rebrà 101 trens produïts per Alstom a la fàbrica de Santa Perpètua (Barcelona)

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que treballarà per garantir un bon traspàs de Rodalies, amb les competències i el finançament adequat, i ha avançat part del calendari: "Aquest mes de gener veurem passos endavant".

Ho ha dit aquest divendres juntament amb el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, a la fàbrica d'Alstom España a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), on s'estan fabricant els nous trens per als serveis de Cercanías i Rodalies.

Durant la presentació també han estat presents l'alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, Isabel García; la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, l'encara president de Renfe, Raül Blanco, i el president d'Alstom España, Leopoldo Maestu.

Illa ha defensat que donaran continuïtat a la feina iniciada pel govern de l'expresident Pere Aragonès per fer efectiu el traspàs "en els terminis acordats".

"Som perfectament conscients que hem de millorar de manera important el servei de Rodalies", ha dit Illa, que ha explicat que s'està treballant en els àmbits de les infraestructures (vies), del material rodant (trens) i la governança (traspàs).

Ha agraït als usuaris la paciència i ha defensat el seu pla d'inversions per recuperar, textualment, el temps perdut durant l'etapa d'austeritat en què no es van fer les inversions necessàries: "Estem treballant per tenir resultats, els voldríem de manera immediata".

"Ens sembla que col·laborar és la millor manera que les coses surtin i vagin endavant. I per això jo vull agrair també els espais de treball conjunts que hem tingut amb el Govern d'Espanya, molt en particular amb el Ministeri de Transports", ha afegit.

ELS NOUS TRENS

Illa ha descrit l'acord entre Renfe i Alstom com "el contracte més important en la història ferroviària espanyola", i ha dit que els nous trens són un pas endavant en la mobilitat sostenible a les àrees metropolitanes.

Així, a la fàbrica de Santa Perpètua de Mogoda es produiran 201 trens per al conjunt d'Espanya i, després de l'homologació durant aquest any, el Govern incorporarà dos trens cada setmana durant quatre anys.

Tindran una capacitat de 905 viatgers i portes i vestíbuls més amplis que permetran agilitzar i minimitzar el temps de parada a les estacions.

D'aquests trens, Catalunya en rebrà 110 per al servei de Rodalies i Mitja Distància, 72 dels quals estan produïts per Alstom i la resta per Standler i CAF.

"És un pas important, insisteixo, no és immediat. No veurem aquests trens demà en servei", ha remarcat Illa, que ha dit que prioritzaran que el material compti amb els requisits de seguretat.

Durant aquest any es veurà la producció i les proves que es facin, però els passatgers no hi podran pujar fins l'any vinent, quan començaran a circular molt probablement per l'R1.

Illa ha assegurat que durant els pròxims mesos anunciaran més inversions i aplicacions com les d'aquest divendres, la qual cosa repercutirà en el servei: "Penso que en els pròxims dos anys veurem un increment significatiu, molt significatiu en la millora del servei de Rodalies".

LEOPOLDO MAESTU

El president d'Alstom España, Leopoldo Maestu, ha agraït el "suport inequívoc" del Govern central i de la Generalitat en l'empresa i el projecte, i ha sostingut que els nous trens seran un èxit.

"Aquest projecte tecnològicament avantguardista de desenvolupament d'un nou concepte de tren de rodalies d'alta capacitat és un repte que no tinc cap dubte transformarà la mobilitat i la vida dels ciutadans de Catalunya", ha defensat.