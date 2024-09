Illa garanteix "aigua, energia i infraestructures" per al creixement econòmic de Catalunya

BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que el Govern treballa per "garantir tres coses: aigua, energia i infraestructures" en pro del creixement econòmic de Catalunya.

"Serem un govern proprosperitat", ha assegurat aquest divendres en el II Fòrum BCN! Desperta de 'Crónica Global', 'Metrópoli' i 'El Español', que se celebra fins dimecres al CaixaForum Macaya de Barcelona.

És un dels quatre oferiments que Illa ha plantejat a la societat civil perquè Catalunya protagonitzi "la recuperació del lideratge econòmic en termes de PIB", el qual ha dit que tradicionalment ha ocupat i que ha perdut en els últims anys, per la qual cosa ha demanat la col·laboració entre l'àmbit públic i el privat.

El president de la Generalitat també ha promès estabilitat i previsibilitat sobre l'actuació de l'executiu: "No som amics de fer girs estranys ni cops de volant bruscos. La societat catalana i el conjunt de la societat espanyola tenen el dret a saber cap on va el Govern i de conèixer amb antelació si hi ha algun canvi de rumb".

També ha reiterat la voluntat de "recuperar la màxima rellevància per a les institucions" --ha apostat per mantenir una relació normalitzada amb les de l'Estat i les altres comunitats autònomes-- i ha promès una actitud de col·laboració.

PROSPERITAT "COMPARTIDA"

Illa ha demanat a les empreses que inverteixin a Catalunya i els ha advertit que la prosperitat ha de ser compartida, per la qual cosa ha defensat una "fiscalitat justa" i abordar l'accés a l'habitatge.

Així mateix, ha assegurat que "Catalunya no només vol defensar el seu autogovern, sinó que es vol implicar i s'implicarà en la millora d'Espanya, en una Europa federal".