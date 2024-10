Illa i Fundació La Caixa acorden invertir 225 milions en projectes socials a Catalunya

El president català troba "essencial" la col·laboració públic-privada en serveis públics de qualitat

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat de la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha signat un acord marc amb el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, pel qual aquesta entitat aporta 225 milions d'euros el 2024 a diversos projectes socials a Catalunya.

Illa ha destacat que "la col·laboració públic-privada és essencial per oferir uns serveis públics de qualitat que millorin la vida de la ciutadania", informa el Govern en un comunicat aquest divendres.

I ha afegit que aquest acord respon al compromís de l'executiu català de "treballar per una societat més justa i igualitària, que atengui les necessitats d'aquells ciutadans i ciutadanes que més ho necessiten".

La col·laboració entre les dues institucions té com a objectiu la lluita contra la pobresa infantil, la promoció de l'envelliment actiu, la millora de les condicions de vida de persones amb discapacitat o en risc d'exclusió i l'atenció a persones amb malalties avançades.

L'acord també inclou projectes en els àmbits educatius, culturals i de recerca.

POBRESA INFANTIL

Entre els projectes previstos, destaquen CaixaProinfancia, que combat la pobresa infantil entre 0 i 18 anys de famílies en situació o risc d'exclusió: el 2023, aquest programa va atendre 20.555 nenes i nens i 13.056 famílies a Catalunya.

Els projectes d'integració laboral, com el programa Incorpora, tenen com a objectiu fomentar la contractació dels col·lectius amb més dificultats per trobar feina i l'any passat es van facilitar 12.081 llocs de treball a Catalunya gràcies a la col·laboració de 4.182 empreses i de les 140 entitats socials.

La branca dedicada a fomentar l'autoocupació va permetre la creació de 557 microempreses.

Un altre dels projectes que inclou l'acord és el programa per a l'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades, que mira de millorar la qualitat de l'atenció a les persones que es troben al final de la vida, a més de les famílies, i que el 2023 va atendre 9.000 pacients i prop de 10.000 familiars.

El programa de Persones Grans fomenta la participació d'aquest col·lectiu en projectes culturals, socials i de noves tecnologies i més de 188.000 persones van participar en 6.800 activitats impulsades als 208 centres on es desenvolupa aquest programa a Catalunya.

Quant a les Convocatòries d'Ajuts a Projectes Socials, el 2023 es van superar els 10 milions d'euros, destinats a 354 projectes d'entitats.

RECERCA CIENTÍFICA

En l'àmbit de la recerca científica, hi ha diverses convocatòries, d'una banda CaixaImpulse d'Innovació en salut, que el 2023 va impulsar 14 projectes, destinant ajuts per un valor de gairebé 2 milions d'euros a Catalunya, a més de CaixaResearch de Recerca en salut, que el 2023 va finançar 7 projectes en biomedicina i salut amb una inversió de més de 6 milions.

El pressupost d'inversió en recerca en salut arriba el 2024 als 57 milions d'euros a Catalunya, degut especialment a les obres de desenvolupament del CaixaResearch Institute, "el primer centre de recerca especialitzat en immunologia d'Espanya i un dels primers a Europa".